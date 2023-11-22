ميسي يقود تشكيلة الأرجنتين الرسمية في موقعة الماراكانا أمام البرازيل
كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن القائمة التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة أمام نظيرة البرازيلي، فى اللقاء الذي يقام على أرضية ملعب ماراكانا، في تمام الساعة 2:30 بتوقيت مصر، بتصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى تستضيفها كل من أمريكا، كندا والمكسيك.
وشهدت التشكيلة تواجد ميسي لقيادة الخط الهجومي للتانجو.
التشكيلة الرسمية لـ الأرجنتين ضد البرازيل
في حراسة المرمى: مارتينيز
خط الدفاع: مولينا- روميرو -أوتامندي- أكونيا
خط الوسط: دي باول -ماك أليستر -لوسيلسو – اينزو
خط الهجوم: ميسي – ألفاريز
فيما جاءت التشكيلة الرسمية لـ البرازيل ضد الأرجنتين
حراسة المرمي: اليسون
خط الدفاع: ايمرسون - ماركينيوس - جبرييل - أوغوستو
خط الوسط: أندري - جيماريش - رافينيا - رودريغو
خط الهجوم: مارتينيلي - جابرييل خيسوس
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