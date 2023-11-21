الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يسقط "مسيرة" تابعة له عن طريق الخطأ

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء إسقاط الدفاعات الجوية طائرة إسرائيلية بدون طيار عن طريق الخطأ. 

يأتي ذلك بعد إطلاق صافرات الإنذار جنوب غرب طبريا.

صافرات الإنذار تدوى في الجليل الأعلى

ودوت صافرات الإنذار في قرية البعينة النجيدات في الجليل جنوب غرب طبريا.
وقامت الدفاعات الجوية الاسرائيلية بإسقاط المسيرة عن طريق الخطأ.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "متابعة للإنذار في منطقة الجليل، فالحديث يدور عن إطلاق صاروخ اعتراض من القبة الحديدية نحو مسيرة إسرائيلية بعد تشخيص خلل فني فيها".
وأكد أن "عملية الاعتراض تمت بشكل مدروس ولا توجد خشية من حدث أمني".
من ناحية اخرى قال يوآف جالانت، وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنواصل القتال في غزة بكل قوتنا بعد نهاية مرحلة صفقة الرهائن-وذلك وفقا لنبأ عاجل نقلته وسائل إعلام.

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صفقة مهمة


ومن جانبه أكد بيني جانتس، الوزير بحكومة الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلية أن قرار صفقة التبادل مهم ويمهد لاستمرار الحرب، مشددا على أن الاتفاق هو خطوة أولى نحو إعادة جميع الرهائن.
 



مواصلة العمليات العسكرية


وتابع: "سنواصل العمليات العسكرية في غزة حتى تحقيق أهدافنا، والعمليات العسكرية الإسرائيلية هي التي دفعت باتجاه الوصول إلى الاتفاق بشأن الرهائن"

 

قرار صعب على نتنياهو


وأكد رئيس  حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح.



زيارة الرهائن الذين لن يتم إطلاق سراحهم



وأضاف أن الصليب الأحمر سيزور الرهائن الذين لن يتم إطلاق سراحهم ويزودهم بالأدوية.
وأوضح رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة أن اتفاق إطلاق سراح المخطوفين يتضمن بندا يقوم بموجبه الصليب الأحمر بزيارة  الرهائن  الذين لن يتم إطلاق سراحهم وتزويد المحتاجين بالأدوية.
 

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