الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حزب الله: استهدفنا موقع الراهب الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة

مواقع القصف، فيتو
مواقع القصف، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني، استهدافه لموقع  الراهب ‏بالأسلحة المناسبة، حيث حققوا فيه إصابات مباشرة. ‏ ‏

استشهاد لبنانية وإصابة آخرين

وكان  الدفاع المدني اللبناني، أعلن استشهاد لبنانية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بلدة ⁧الخيام ⁩ بصاروخ  موجه بعيد المدى، حيث ستهدف منزلين خاليين في بلدة كفركلا.

 استهدافه مستعمرة المطلة 

من جانبه، أكد حزب الله اللبناني في وقت سابق استهدافه مستعمرة المطلة حيث يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة.

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دعم الشعب الفلسطيني الصامد

وبحسب بيان الحزب؛ فأن ذلك يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة وكذلك ردًا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية. 

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حزب الله لبنان الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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