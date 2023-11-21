حزب الله: استهدفنا موقع الراهب الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة
أعلن حزب الله اللبناني، استهدافه لموقع الراهب بالأسلحة المناسبة، حيث حققوا فيه إصابات مباشرة.
استشهاد لبنانية وإصابة آخرين
وكان الدفاع المدني اللبناني، أعلن استشهاد لبنانية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا في جنوب لبنان.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بلدة الخيام بصاروخ موجه بعيد المدى، حيث ستهدف منزلين خاليين في بلدة كفركلا.
استهدافه مستعمرة المطلة
من جانبه، أكد حزب الله اللبناني في وقت سابق استهدافه مستعمرة المطلة حيث يتمركز فيه جنود للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة.
دعم الشعب الفلسطيني الصامد
وبحسب بيان الحزب؛ فأن ذلك يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة وكذلك ردًا على استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية.
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