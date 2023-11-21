حزب الله يعلن استهداف قاعدة إسرائيلية ومصنع للصناعات العسكرية بالصواريخ

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، إن عناصرها استهدفت قاعدة "بيت هلل" الإسرائيلية العسكرية بصواريخ غراد وأصابتها إصابة مباشرة.

كذلك أكد حزب الله في بيان، استهداف مصنعا لشركة رافايل للصناعات العسكرية الإسرائيلية في شلومي بالصواريخ.

ومنذ قليل، زعم وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت ان حكومة الاحتلال مقبلة على اتخاذ قرارات صعبة بشان العدوان علي غزة.

وقال خلال اجتماع في مقر "قيادة غزة" في جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء "مقبلون على اتخاذ قرارات صعبة"، بشأن الحرب.

وشدد جالانت "سنهزم حماس خطوة بخطوة.. ونقترب من إعادة المخطوفين".



إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن اجتماعا لمجلس الحرب سيعقد الليلة. وبناء على التطورات في موضوع الهدنة وصفقة التبادل، فسينعقد مجلس الوزراء العام أيضا، وقد تم إبلاغ الوزراء بالاستعداد لذلك.

وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت أنه وفقا لاتفاق محتمل تجري صياغته قبل اجتماع لمجلس الوزراء السياسي الأمني والحكومة، ستطلق حركة حماس في البداية سراح 50 أسيرا إسرائيليا -نساء وأطفال- وستبذل جهدا لإطلاق سراح 20 آخرين. وفي مقابل ذلك توافق إسرائيل على تهدئة الحرب لمدة 4 أيام.

وبحسب الاتفاق المقترح سيتم في حال أطلقت حماس عن 20 أسيرا آخرين، يمكن تمديد وقف الحرب يومين آخرين.

وتقول يديعوت أحرنوت أن إسرائيل تستعد لاحتمال أن تتجاوز أيام وقف الحرب 6 أيام.

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صفقة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس

من ناحية اخرى أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، وجود تقدم بشأن صفقة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس فى قطاع غزة.

وأعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن أمله فى سماع أخبار سارة قريبا بشأن رهائن الاحتلال.

وجاء ذلك خلال لقاء نتنياهو عدد من جنود جيش الاحتلال المشاركين فى الحرب على غزة.

اتفاق إطلاق سراح الرهائن

ومساء أمس، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن اقتراب الانتهاء من صفقة الرهائن والأسرى. وقال: "أعتقد أن اتفاقا بشأن إطلاق سراح الرهائن بات قريبا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحرب في غزة لن تتوقف حتى عودة المحتجزين إلى بيوتهم وتدمير حركة حماس وضمان عدم وجود أي تهديد آخر من غزة.

الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية

وأكد نتنياهو، بعد لقائه مع عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، التزامه بتأمين إطلاق سراحهم، معتبرًا ذلك "مهمة مقدسة وعظيمة".

وقال في بيان: "لن نتراجع حتى يتم إعادتهم، وهذا هو من اختصاصي واختصاص حكومة الحرب".

وأضاف: "لقد استمعت إلى ألم العائلات. تحدثنا من قلب إلى قلب. شاركت معهم قدر ما استطعت حول الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية والتشغيلية التي نقودها على مدار الساعة"، لافتًا إلى أنه يفكر في الرهائن "طوال الوقت".

وتابع: "لن نتوقف عن القتال حتى نحضر رهائننا إلى ديارهم، وندمر حماس ونضمن أن لن يعود هناك تهديد من غزة مرة أخرى".