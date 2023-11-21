أخبار الرياضة اليوم، آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك الموقوف.. موقف علي معلول من مفاوضات بيراميدز.. وزير الشباب يلتقي أسرة محمد صلاح

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة ثلاثي الفربق الأول لكرة القدم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وقال المصدر: إنه تم توقيع العقوبات المالية بشكل رسمي علي الثلاثي، وتم تطبيقها بالفعل وبعد إنتهاء الإيقاف سيعود الثلاثي للتدريبات مع استمرار قرار عرضهم للبيع.

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وكان الزمالك قرر خصم ٢٥% من عقد فتوح و٢٠% من عقد محمد صبحي و١٥% من عقد مصطفي الزناري.

كشف مصدر مقرب من التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة وجود مفاوضات بين اللاعب وبيراميدز للرحيل إلي صفوفه نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

أضاف: معلول لم يدخل في مفاوضات مع بيراميدز ولن يلعب في مصر سوى للأهلي وحال عدم تجديد تعاقده سيرحل عن الدوري المصري مهما كانت الإغراءات المالية.

وتحفظ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فكرة التعاقد مع أحمد عاطف مهاجم فيوتشر في يناير القادم.

وعلمت فيتو أن كولر رفض التعاقد مع اللاعب بسبب قيده إفريقيا في قائمة فيوتشر التي تخوض مباريات الكونفدرالية.

وقال مصدر إن كولر شدد علي إنه سيكتفي بضم عمر كمال عبد الواحد الذي لن يشارك إفريقيا مع الأهلي لقيده إفريقيا مع فيوتشر ومن ثم لن يتعاقد مع مهاجم جديد لن يستفيد منه أيضا في المباريات الإفريقية.

خسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة (75-61)، في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.

وحقق فريق كرة السلة شباب تحت 18 عاما بالنادي الأهلي فوزًا هامًّا على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة (79-56)، في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2023/2024.

أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب على مستوى الشباب والمرتبط يوم الخميس المقبل.

حقق منتخب بوركينا فاسو فوزا كبيرا على نظيره إثيوبيا، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب العبدي معقل نادي الدفاع الجديدي في المغرب، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وجاء ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم كالتالي:

1- مصر 6 نقاط

2- غينيا بيساو 4 نقاط

3- بوركينا فاسو 4 نقاط

4- إثيوبيا نقطة واحدة

5- سيراليون نقطة واحدة

6- جيبوتي بلا نقاط

تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام نظيره منتخب المغرب بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي إنتهى قبل قليل على ملعب الكرم بالعاصمة التونسية، بالجولة الرابعة والاخيرة لـ بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة المقامة حاليا في تونس، بمشاركة خمسة منتخبات هي، تونس ومصر والمغرب والجزائر وليبيا.

منتخب المغرب دانت له السيطرة والإستحواذ على الكرة أغلب فترات الشوط الأول وكان الأفضل أغلب فترات هذا الشوط ونجح في إنهاءه متقدما بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب المغربي تألقه، وسط حالة من التوهان للاعبي منتخب مصر، ونجح منتخب المغرب في تعزيز تقدمع بهدف ثاني.

واستفاق منتخب مصر في الربع ساعة الأخير من عمر المباراة بفضل التغييرات التي أجراها وائل رياض، ونجح بالفعل في تضييق الفارق، بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة 85 عن طريق عبد الرحمن خالد، قبل أن ينجح اللاعب نفسه في إدراك التعادل لمنتخب مصر بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع (90+5).

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عبد العزيز البمبى خال اللاعب محمد صلاح ورئيس مجلس إدارة مركز الشباب وشقيق اللاعب نصر صلاح؛ لبحث آخر مستجدات تطوير وافتتاح مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بسيون الغربية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، الانتهاء من تنفيذ مركز الشباب تمهيدًا لافتتاحه رسميًا، ديسمبر القادم، لاستقبال الشباب وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، تقديرًا الإنجازات والألقاب التى حققها الفرعون المصرى فى مسيرته الكروية، فى المحافل الدولية.

وأشاد خال اللاعب محمد صلاح، عبد العزيز البمبى، ورئيس مجلس إدارة مركز الشباب، بتواصل مكتب الوزير مع رئيس مجلس الإدارة يومًا بعد يوم للوقوف على ما يتم من أعمال تطوير وعما إذا كانت هناك معوقات من عدمه، موضحًا أن الأعمال سوف تنتهي وسيتم تسليم المركز وافتتاحه قريبًا.

اكتسح منتخب اليابان نظيره سوريا بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات الدور الثاني بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم تاكيفوسا كوبو بهدف منتخب اليابان الأول في الدقيقة 32، ثم أضاف إياسي يويدا الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 37 و40، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان بثلاثية نظيفة.

وواصل منتخب اليابان سيطرته الهجومية في الشوط الثاني، ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 47، عن طريق يوكيناري سوجاوارا قبل أن يختتم خماسية اليابان ماو هوسويا في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب اليابان صدارة ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن منتخبا كوريا الشمالية وسوريا أصحاب الوصافة بالتساوي حيث يملك كلاهما في رصيده 3 نقاط.

سقط منتخب السنغال في فخ التعادل السلبي أمام نظيره توجو، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفشل منتخب السنغال في استغلال الفرص التي أتيحت له خلال المباراة التي أقيمت على أرضية ستاد كيجي في توجو، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بتلك النتيجة يصبح ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2026 كالتالي:

منتخب السنغال: 4 نقاط.

منتخب السودان: 4 نقاط.

منتخب الكونغو الديمقراطية: 3 نقاط.

منتخب توجو: نقطتين.

منتخب موريتانيا: نقطة وحيدة.

منتخب جنوب السودان: نقطة وحيدة.

