تصفيات كأس العالم، المغرب يهزم تنزانيا خارج ملعبه وزامبيا تسقط أمام النيجر

تصفيات كأس العالم، حقق منتخب المغرب فوزا مهما على نظيره تنزانيا بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الوطني مكابا، في ثاني جولات دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

سيطر منتخب المغرب على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة بداعي لمسة يد داخل منطقة الجزاء، لكن حكيمي أضاعها بطريقة غريبة بتسديدة فوق العارضة، ليستمر التعادل السلبي.

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وفي الدقيقة 28، أحرز حكيم زياش هدف منتخب المغرب الأول بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أسود الأطلس بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني نجح منتخب المغرب في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 53 عن طريق باكاري موامنييتو لاعب تنزانيا بالخطأ في مرماه، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه نوفاتوس ميروشي لاعب تنزانيا بالدقيقة 65، لينتهي اللقاء بفوز هام للمنتخب المغربي خارج ملعبه بثنائية نظيفة.

فيما سقط منتخب زامبيا أمام النيجر على ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من آمادو موتاري في الدقيقة السادسة وبوبكار جومييه في الدقيقة 28، فيما أحرز هدف زامبيا الوحيد باتسون داكا بالدقيقة 50.

بتلك النتائج يحصد منتخب المغرب أول 3 نقاط ويتشارك الصدارة مع زامبيا وتنزانيا والنيجر برصيد 3 نقاط لكل منهم، إلا أن أسود الأطلس لعبوا مباراة أقل من باقي الفرق الثلاث.

تشكيل منتخب المغرب أمام تنزانيا في تصفيات كأس العالم

أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب أمام تنزانيا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد - رومان سايس - نصير مزراوي.

خط الوسط: سفيان أمرابط - بلال الخنوس - حكيم زياش.

خط الهجوم: أمين حارث - يوسف النصيري - أمين عدلي.

نظام تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم

ويقام المونديال المقبل 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026



المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

مواعيد جولات تصفيات كأس العالم 2026

وكشف الاتحاد الأفريقي مواعيد جولات دور المجموعات، ولقاءات ملحق منتخبات كاف، وكذلك مباراة الملحق العالمي، حيث ستكون على النحو التالي:

الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولتان السابعة والثامنة في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولتان التاسعة والعاشرة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

دورة ملحق منتخبات كاف في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

مباراة ملحق فيفا في مارس 2026.