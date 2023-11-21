اليابان تكتسح سوريا بخماسية في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، اكتسح منتخب اليابان نظيره سوريا بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات الدور الثاني بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم تاكيفوسا كوبو بهدف منتخب اليابان الأول في الدقيقة 32، ثم أضاف إياسي يويدا الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 37 و40، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان بثلاثية نظيفة.

وواصل منتخب اليابان سيطرته الهجومية في الشوط الثاني، ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 47، عن طريق يوكيناري سوجاوارا قبل أن يختتم خماسية اليابان ماو هوسويا في الدقيقة 81.

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بهذه النتيجة يتصدر منتخب اليابان صدارة ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن منتخبا كوريا الشمالية وسوريا أصحاب الوصافة بالتساوي حيث يملك كلاهما في رصيده 3 نقاط.

كان منتخب اليابان قد تغلب على ميانمار بخماسية نظيفة في الجولة الأولى من الدور الثاني بتصفيات كأس العالم 2026.

كوبر والحضري وفايز في الجهاز الفني لمنتخب سوريا

يقود منتخب سوريا جهاز فني مكون من الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق، ومعه عصام الحضرى مدربا لحراس المرمى، ومحمود فايز مدربا مساعدا.

وفي مباراة أخرى، حقق منتخب قطر فوزا هاما خارج ملعبه على نظيره الهند بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

أحرز ثلاثية منتخب قطر كل من مصطفى مشعل في الدقيقة الرابعة، والمعز علي في الدقيقة (47)، ويوسف عبد الرازق (86).

ورفع منتخب قطر بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة، مستفيدًا من فوزه الكاسح بالجولة الافتتاحية على حساب أفغانستان (8-1) في حين بقيت الهند وصيفة للمجموعة بـ3 نقاط.

ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

وجاء ترتيب مجموعة منتخب قطر كالتالي:

1- قطر 6

2- الهند 3

3- الكويت 0

4- أفغانستان 0



وفي مباراة أخرى، خسر منتخب فلسطين أمام نظيره الأسترالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالكويت اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 من رأسية هاري سوتار بعد عرضية من زميله كريج جودوين عقب ركلة ركنية.

ودخل لاعبو منتخب فلسطين أرضية ملعب إستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، بالكوفية لدعم بلادهم ضد العدوان الإسرائيلي.

ترتيب مجموعة فلسطين وأستراليا في تصفيات كأس العالم

وبهذه النتيجة حافظت أستراليا على صدارة المجموعة التاسعة برصيد ست نقاط من مباراتين يليها لبنان برصيد نقطتين بعد تعادله في وقت سابق مع مضيفه منتخب بنجلاديش 1-1، وحل المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متساويا مع بنجلاديش التي تتذيل المجموعة بفارق الأهداف.

ويتأهل أول فريقين من المجموعات التسع للدور الثالث من تصفيات كأس العالم وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

فلسطين ضد استراليا



أقيمت المباراة ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالعاصمة الكويتية الكويت، بعد رفض الاتحاد الآسيوي إقامة المباراة في الجزائر نظرا لصعوبة إقامتها في فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

منتخب فلسطين كان قد استهل مشواره بتعادل سلبي أمام لبنان، ليحصد كل منهما نقطة واحدة في سباق المجموعة.