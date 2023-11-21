مجموعة مصر، بوركينا فاسو يضرب إثيوبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، حقق منتخب بوركينا فاسو فوزا كبيرا على نظيره إثيوبيا، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب العبدي معقل نادي الدفاع الجديدي في المغرب، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

أحداث مباراة إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

بدأ الشوط الأول بمحاولة لإثيوبيا بعد كرة طولية من وسط الملعب واستلام بالرأس خارج منطقة الجزاء ودفاع بوركينا يتصدى ويبعد الكرة وتخرج رمية تماس ثم فرصة خطيرة لبوركينا بعد تمريرة ويقابلها لاعب بوركينا ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة وانقاذ من حارس إثيوبيا.

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وهدف ضائع لبوركينا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها حارس إثيوبيا ثم هجمة لإثيوبيا بعد كرة عرضية من على حدود منطقة الجزاء وارتقاء ورأسية من داخل المنطقة وتمر بجوار المرمى.

استمرت سيطرة لاعبي بوركينا فاسو على الكرة وفرصة هدف ضائعة بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتمر أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح لاعبو بوركينا فاسو في ترجمة سيطرتهم إلى أهداف، وأحرزوا هدفين في الدقيقتين 69 و78 عن طريق بلاتي توريه وبيرتراند تراوري.

جاء هدف بوركينا فاسو الأول بعد كرة عرضية من ركنية ويقابلها بلاتي توريه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

فيما جاء الهدف الثاني لمنتخب بوركينا فاسو عن طريق بيرتراند تراوري الذي نفذ ركلة جزاء احتسبها حكم الباراة بنجاح.

وفي الثواني الأخيرة أحرز بيرتراند تراوري الهدف الثالث لمنتخب بوركينا لينتهي اللقاء بفوز المنتخب البوركيني بثلاثية نظيفة.

تشكيل بوركينا فاسو أمام إثيوبيا

وأعلن هوبير فيلود المدير الفنى لمنتخب بوركينا فاسو التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة نظيره إثيوبيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي.

خط الدفاع: إدموند تابسوبا، إيوسوفو دايو، عبد الرزاق جيبري، ستيف ياجو.

خط الوسط: اسماهيلا ودراوجو، بلاتي توري، عزيز كي.

خط الهجوم: دانجو واتارا، حسن باندي، سيدريك بادولو.

ويتنافس منتخبا بوركينا فاسو وإثيوبيا ضمن منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم والتي تضم بجانبهما منتخب مصر بالإضافة إلى منتخبات سيراليون وجيبوتى ومنتخب غينيا بيساو.

وكان المنتخب الإثيوبي اختار إقامة مبارياته في المغرب لعدم اعتماد ملعبه من قِبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

وتعادل منتخب إثيوبيا مع غينيا بيساو سلبيا في الجولة الأولي، فيما تعادل بوركينا فاسو مع سيراليون 1-1 في الجوة ذاتها، ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة بـ 6 نقاط بعدما حقق الفوز علي جيبوني 6-0، وسيراليون 2-0.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- مصر 6 نقاط

2- غينيا بيساو 4 نقاط

3- بوركينا فاسو 4 نقاط

4- إثيوبيا نقطة واحدة

5- سيراليون نقطة واحدة

6- جيبوتي بلا نقاط

منتخب اثيوبيا

نظام تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم

ويقام المونديال المقبل 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مواعيد جولات تصفيات كأس العالم 2026

وكشف الاتحاد الأفريقي مواعيد جولات دور المجموعات، ولقاءات ملحق منتخبات كاف، وكذلك مباراة الملحق العالمي، حيث ستكون على النحو التالي:

الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولتان السابعة والثامنة في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولتان التاسعة والعاشرة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

دورة ملحق منتخبات كاف في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

مباراة ملحق فيفا في مارس 2026.