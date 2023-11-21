منتخب الشباب يتعادل أمام المغرب 2/2 بختام بطولة شمال أفريقيا

منتخب الشباب، تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام نظيره منتخب المغرب بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي إنتهى قبل قليل على ملعب الكرم بالعاصمة التونسية، بالجولة الرابعة والاخيرة لـ بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة المقامة حاليا في تونس، بمشاركة خمسة منتخبات هي، تونس ومصر والمغرب والجزائر وليبيا.

أحداث المباراة

منتخب المغرب دانت له السيطرة والإستحواذ على الكرة أغلب فترات الشوط الأول وكان الأفضل أغلب فترات هذا الشوط ونجح في إنهاءه متقدما بهدف نظيف.

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وفي الشوط الثاني واصل المنتخب المغربي تألقه، وسط حالة من التوهان للاعبي منتخب مصر، ونجح منتخب المغرب في تعزيز تقدمع بهدف ثاني.

إستفاق منتخب مصر في الربع ساعة الأخير من عمر المباراة بفضل التغييرات التي أجراها وائل رياض، ونجح بالفعل في تضييق الفارق، بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة 85 عن طريق عبد الرحمن خالد، قبل أن ينجح اللاعب نفسه في إدراك التعادل لمنتخب مصر بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع (90+5).

تشكيل منتخب الشباب أمام المغرب

وكان أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، تشكيل الفراعنة الصغار أمام نظيره المغربي في آخر مباريات الفريقين في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة

وجاء تشكيل منتخب مصر للشباب كالتالي:

منتخب مصر يخسر أمام تونس برباعية

وتعرض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لخسارة كبيرة أمام نظيره المنتخب التونسي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أريانة، الأحد الماضي، ضمن مواجهات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليا في تونس.

منتخب الشباب يتعادل مع ليبيا

وافتتح منتخب الشباب مشواره في بطولة شمال إفريقيا بالتعادل مع منتخب ليبيا بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية نجح الفراعنة الصغار في تحقيق الفوز على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 3 - صفر، ثم خسر أمام تونس في المباراة الثالثة 4-2، قبل أن يتعادل مع المغرب اليوم الثلاثاء 2-2.

تونس في صدارة الترتيب

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب البطولة برصيد 9 نقاط بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات له بالبطولة على حساب منتخبات الجزائر والمغرب ومصر، وفي المقابل يتواجد منتخب مصر في المركز الثالث بترتيب منتخبات البطولة برصيد 4 نقاط حصدها الفراعنة بعد الفوز على الجزائر والتعادل أمام ليبيا.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب

وضمت قائمة منتخب الشباب المصري في بطولة شمال أفريقيا التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.