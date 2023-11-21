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رياضة

تصفيات أمم أوروبا، هولندا تضرب جبل طارق بثلاثية في الشوط الأول

منتخب هولندا، فيتو
منتخب هولندا، فيتو

تصفيات أمم أوروبا، تقدم منتخب هولندا على مضيفه جبل طارق بثلاثية نظيفة، في المباراة التي تجمعهما ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

 أحرز ثلاثية منتخب هولندا كل من كالفن ستينجس في الدقيقة العاشرة، وماتس فيفر بالدقيقة 23، وتيون كوبمينرس بالدقيقة 38.

 

تشكيل منتخب هولندا أمام جبل طارق في تصفيات أمم أوروبا

أعلن لويس فان جال مدرب منتخب هولندا تشكيل فريقه لمواجهة جبل طارق في تصفيات أمم أوروبا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: بارت فيربروجين.

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خط الدفاع: تييزي – ستيفان دي فري – فيرجيل فان دايك – ويفير.

خط الوسط: تيجاني ريندرز – ستينجس – فييرمان- كوبمينيرس.

الهجوم: مالين – فوت فيخهورست.

 

وفي مباراة أخرى ضمن نفس المجموعة، تقدم منتخب فرنسا على نظيره اليونان بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

 

تشكيل فرنسا أمام اليونان في تصفيات أمم أوروبا

جاء تشكيل منتخب فرنسا أمام اليونان كالتالي:

حراسة المرمى: سامبا.

خط الدفاع: ساليبا - كوندي -لوكاس هيرنانديز - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: فوفانا - رابيو - جريزمان.

خط الهجوم: مواني - ديمبلي - جيرو.

 

شهدت المباراة سيطرة مبكرة من لاعبي منتخب فرنسا، من خلال تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الديوك في منتصف الملعب.

وكانت أول الفرص في الدقيقة السادسة بتسديدة من جول كوندي لاعب فرنسا من داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع اليونان عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة التاسعة، رد جيورجيس ماسوراس لاعب منتخب اليونان بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 12، أطلق عثمان ديمبيلي لاعب منتخب فرنسا من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس اليوناني أوديسياس فلاكوديموس، ثم تسديدة قوية من أنطوان جريزمان في الدقيقة 15 من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس اليوناني إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 25، احتسب الحكم ركلة حرة لمنتخب اليونان في منتصف ملعب فرنسا نفذت بعرضية في اتجاه منطقة الجزاء قابلها كونستانتينوس مافروبانوس برأسية مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 42، أحرز راندال كولو مواني هدف منتخب فرنسا، بعد تمريرة من أوليفييه جيرو إلى مواني داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أعلى المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الديوك الفرنسية بهدف نظيف.

وكان منتخبا فرنسا وهولندا ضمنا التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية منذ الجولة الماضية.

 

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