الخارجية الفرنسية: نتيح جمع مليار يورو لشعب غزة وباريس تساهم بـ100 مليون

أخبار غزة الآن، قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، ما يخلق الإحباط اليوم لدى الفلسطينيين هو الفشل في تلبية تطلعاتهم إلى وجود دولتهم المستقلة، كما يوجد للإسرائيليين دولة مستقلة، ليعيش الشعبان بأمان، وهذا ما تعمل عليه فرنسا.

الجهود الإنسانية من أجل غزة

وأضافت خلال لقاء خاص من باريس مع الإعلامية داليا عبد الرحيم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن جهود فرنسا ترتكز على 3 نقاط، وجهودنا الإنسانية جمعت مليار يورو لسكان غزة، وستقدم فرنسا لسكان غزة 100 مليون يورو، وأتوجه بالشكر للسلطات المصرية لتمكين إيصال المساعدات إلى غزة.

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مساعدات مستدامة للفلسطينيين

وأوضحت أنه لن تكون هناك مساعدات مستدامة للفلسطينيين في غزة ما لم نتوصل إلى هدنة إنسانية، هذا هو هدفنا الأول، ثم يأتي بعد ذلك عدد من التفاهمات الأمنية، ومصر تعرضت للإرهاب، ويعرف المصريون جيدا معنى الإرهاب.

القلق من توسع الصراع

وذكرت أن مصدر قلق الجميع في المنطقة هو توسع الصراع ليشمل أطرافا أخرى، وفرنسا عملت على ذلك، وزير الخارجية الفرنسي زار لبنان، ورئيس الجمهورية الفرنسية تحدث مع الرئيس الإيراني، وسافر وزير الخارجية 3 مرات للمنطقة للقاء الشركاء بخاصة مصر.

الصداقة مع الشعب الفلسطيني

ولفتت إلى أن فرنسا حافظت على صداقتها مع الشعب الفلسطيني بنفس الطريقة التي تربطنا بها صداقة مع الشعب الإسرائيلي، وبالتالي الصور التي ترد إلينا من إسرائيل وفلسطين تعبئ الشارع الفرنسي.

وأضافت: إن الحكومة الفرنسية تستمع للمواطنين، لكن دورها هو العمل على الخروج من هذه الأزمة من خلال هدنة إنسانية فورية والعمل على وقف إطلاق النار ووجود أفق سياسي لحل الدولتين، ونعمل على ذلك مع الشركاء وبخاصة الدولة المصرية.

حل الدولتين

وذكرت أنه من الضروري التأكيد على الموقف الفرنسي الممتد على مدار الحكومات المختلفة، والداعم لحل الدولتين، لكننا نتحدث عن مخاطر توسع الصراع في المنطقة، وفرنسا تحدثت كثيرا عن مخاطر الاستعمار واعتبرنا أنه يشكل عائقا أمام حل الدولتين، ومايزال هذا الموقف هو نفسه موقف فرنسا للآن.

موقف فرنسا من أزمة غزة

وواصلت: موقف فرنسا من أزمة غزة واضح للغاية، وصوتنا منذ 3 أسابيع لصالح القرار الأردني، الذي أجمعت عليه 120 دولة، الرامي لتحقيق هدنة إنسانية فورية ودائمة، بما يسمح لنا بعد ذلك بالعمل على وقف إطلاق النار.

وأضافت: أنه يجب علينا بالفعل معالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة، إن الصور فظيعة جدا، هناك الكثير من المدنيين يموتون، وهذا ما أكده الريس الفرنسي خلال المؤتمر الإنساني بشأن غزة المنعقد في فرنسا.

وتابعت أن الأزمة الحالية تذكرنا جميعا بالحاجة الملحة للعمل على منظور سياسي يلبي التطلعات الأمنية للإسرائيليين، والتطلعات المشروعة للفلسطينيين لإقامة دولتهم، ومستقبل غزة يتناسب مع هذا المنظور، فيجب أن تكون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة، وفرنسا عازمة على المشاركة في الجهود الرامية لفتح هذا المنظور.

وأوضحت أن هناك ضحايا من المدنيين وهناك استهداف للمستشفيات ومنظمات الإغاثة،كل هذا يجب أن نتوقف فورا، علينا حماية المدنيين على الأرض، هذه هي الرسالة التي يتم إرسالها من فرنسا بكل وضوح إلى جميع الشركاء الإقليميين بما في ذلك إسرائيل.