الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: لا اتفاق نهائي بشأن صفقة الأسرى حتى الآن

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، فيتو

صفقة الأسرى، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حتى الآن.

 

اتفاق الرهائن في غزة

وأضاف الخارجية الأمريكية في نبأ عاجل منذ قليل: نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.


ادخال المساعدات الي غزة

ولفتت إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة لا يجب أن يكون مرهونا بالوصول إلى اتفاق بشأن الرهائن.

جيش الاحتلال: هناك تقدم في مفاوضات الرهائن لدى حماس

رئيس الأسرى الفلسطينيين يكشف الأعداد المستهدفة في الصفقة المرتقبة بين حماس وإسرائيل

 

صفقة الأسرى

وكان قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، كشف أن المستهدف في صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هو الإفراج عن كل الأطفال والنساء الإسرائيليين مقابل كل الأطفال والنساء الفلسطينيين لدى الاحتلال.

Advertisements

 

أعداد الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال
 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للقاهرة الإخبارية، أن المستهدف في صفقة تبادل الأسرى هو تحرير 83 امرأة محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي وأكثر من 350 طفلا أعمارهم تقل عن الثامنة عشرة.

 

وقف إطلاق النار في غزة
 

وأوضح أن الأسرى الفلسطينيين عانوا لسنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلية، وصفقة تبادل الأسرى تحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يمكن تطبيقها، وعلى إسرائيل أن تدرك أن صفقة تبادل الأسرى تتم بالتفاوض وليس من خلال العمليات العسكرية.  

 

شروط حماس في صفقة الأسرى
 

وكشف خليل الحية، القيادي في حركة حماس، تفاصيل جديدة عن مطالب الحركة ومقترحاتها بشأن الموافقة علي صفقة الأسرى والهدنة في غزة.


وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل في بيروت: "لا نستطيع حتى الاَن القول إنه حدث اتفاق، ولكننا في سبيلنا لعقد الاتفاق وسنعلن ساعة الصفر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حال وافق الاحتلال الإسرائيل علي مقترحنا والذي يتضمن وقف شامل لإطلاق النار في غزة، وتبادل أسرى من النساء والأطفال دون الـ19 عاما بين الجانبين، ومقابل كل إسرائيلي يتم اطلاق سراح 3 فلسطينيين، ودخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود بشكل كثيف جدا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخارجية الأمريكية صفقة الأسرى صفقة الأسرى بين حماس و إسرائيل حركة حماس حماس إسرائيل

مواد متعلقة

ارتفاع أعداد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى إلى 390

جيش الاحتلال: هناك تقدم في مفاوضات الرهائن لدى حماس

حصيلة مجازر الاحتلال بعد 46 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة

السيسي: وقف إطلاق النار في غزة أولويات مصر في المرحلة الحالية

الأكثر قراءة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

هبوط حاد لمؤشر الدولار الأمريكى، تحديث لحظى لحركة العملة الخضراء

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

الأردن تعلن تجاهل إشعارات من دولة الاحتلال، ما القصة

الإفتاء توضح حكم الجهاد ضد العدو المحتلّ في فلسطين

نشاط الرئيس اليوم، رسائل هامة للعالم بشأن القضية الفلسطينية الأبرز

كرة السلة، الأهلي يخسر أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري المرتبط

Advertisements

منوعات

المزيد

بنرد لهم الجميل، مسئولو كنسية يتبرعون بالأسمنت لبناء مسجد في بني سويف

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

25 يناير وش الخير عليهم، 20 عاما على تأسيس فرقة كايروكي

جيش الحريم، أزمة الرجال تدفع أوكرانيا لتجنيد 40 ألف امرأة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 21-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخوف في المنام وعلاقته بالراحة والاطمئنان والنجاح

عالم أزهري: الله غيور على عباده ولا يريد لهم إن يقعوا في الذنوب والمعاصي

عالم أزهري: المطلقة عليها التزين فترة العدة فى بيت الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية