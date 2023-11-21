الخارجية الأمريكية: لا اتفاق نهائي بشأن صفقة الأسرى حتى الآن

صفقة الأسرى، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حتى الآن.

اتفاق الرهائن في غزة

وأضاف الخارجية الأمريكية في نبأ عاجل منذ قليل: نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.



ادخال المساعدات الي غزة

ولفتت إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة لا يجب أن يكون مرهونا بالوصول إلى اتفاق بشأن الرهائن.

صفقة الأسرى

وكان قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، كشف أن المستهدف في صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هو الإفراج عن كل الأطفال والنساء الإسرائيليين مقابل كل الأطفال والنساء الفلسطينيين لدى الاحتلال.

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أعداد الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال



وأضاف خلال مداخلة هاتفية للقاهرة الإخبارية، أن المستهدف في صفقة تبادل الأسرى هو تحرير 83 امرأة محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي وأكثر من 350 طفلا أعمارهم تقل عن الثامنة عشرة.

وقف إطلاق النار في غزة



وأوضح أن الأسرى الفلسطينيين عانوا لسنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلية، وصفقة تبادل الأسرى تحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يمكن تطبيقها، وعلى إسرائيل أن تدرك أن صفقة تبادل الأسرى تتم بالتفاوض وليس من خلال العمليات العسكرية.

شروط حماس في صفقة الأسرى



وكشف خليل الحية، القيادي في حركة حماس، تفاصيل جديدة عن مطالب الحركة ومقترحاتها بشأن الموافقة علي صفقة الأسرى والهدنة في غزة.



وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل في بيروت: "لا نستطيع حتى الاَن القول إنه حدث اتفاق، ولكننا في سبيلنا لعقد الاتفاق وسنعلن ساعة الصفر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حال وافق الاحتلال الإسرائيل علي مقترحنا والذي يتضمن وقف شامل لإطلاق النار في غزة، وتبادل أسرى من النساء والأطفال دون الـ19 عاما بين الجانبين، ومقابل كل إسرائيلي يتم اطلاق سراح 3 فلسطينيين، ودخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود بشكل كثيف جدا".