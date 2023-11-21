إيهود باراك يفجر مفاجأة ويكشف مزاعم الاحتلال بشأن مخابئ مستشفى الشفاء (فيديو)

فجر رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك مفاجأة كشفت المزاعم الإسرائيلية بشأن اكتشاف مخابئ أسفل مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

حقيقة وجود مخابئ لحماس أسفل مستشفى الشفاء

وقال باراك، في مقابلة مع مذيعة "سي إن إن"، كريستيان أمانبور، إن المخابئ أسفل مستشفى الشفاء بناها متعاقدون إسرائيليون قبل عقود.



وأوضح باراك: "منذ عقود مضت، كنا ندير المكان. لذلك أبقيناهم. لقد مضت عقود، عدة عقود، ربما منذ 5 أو 4 عقود، حيث ساعدناهم في بناء هذه المخابئ، من أجل توفير مساحة أكبر لتشغيل المستشفى ضمن الحجم المحدود للغاية لهذا المجمع".

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وقال باراك: "لقد كان معروفا منذ سنوات عديدة أن لديهم مخابئ تم بالأساس بناؤها من قبل متعاقدين إسرائيليين تحت مستشفى الشفاء، زاعما أنه جرى استخدامها كمركز قيادة لحماس، وهذا النوع من تقاطع الأنفاق العديدة هو جزء من هذا النظام".



زعم إسرائيلي باكتشاف شبكة أنفاق تحت مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة



وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأنه لم يكن هناك بعد أي دليل على اكتشاف الجيش الإسرائيلي لشبكة الأنفاق تحت مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة، وإن الأدلة التي قدمها الجيش حتى الآن أقل بكثير لإثبات مزاعمه بأن مستشفى الشفاء هو المقر الرئيس للفصائل، حيث لم تثبت اللقطات المعلن عنها أن المجمع كان مركز الهجمات على إسرائيل، كما ادعى من قبل.

وفشل الجيش في تقديم أي إثبات على مزاعمه تلك، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن طواقمها "لم تر إلا المدنيين في مستشفى الشفاء، وليس هناك أي دليل على استخدامه كمقر عسكري من قبل حركة حماس".

من جهتهما، تنفي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" هذه الاتهامات بالمطلق، وتؤكدان أنهما لم تستخدما المستشفى لأي أغراض عسكرية أبدا.

من ناحية أخرى نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء يوم الثلاثاء، حصيلة جديدة لأضرار وضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة المستمر منذ 46 يوما.





حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 1354 مجزرة، وبلغت حصيلة الضحايا 14128 شهيد بينهم 5840 طفلا و3920 امرأة.

وأفاد بأن 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.

وذكر في بيانه أن عدد المصابين تخطى حاجز الـ33 ألف جريح بينهم أكثر من 75% من الأطفال والنساء.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عدد المفقودين تجاوز الـ6800 إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الجيش الإسرائيلي من الوصول إليهم، موضحا أن من بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.

وأضاف البيان أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما قتل 22 من طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى 62 صحفيا.

وبين أن عدد المقرات الحكومية المدمرة وصل إلى 100 مقر حكومي، و266 مدرسة منها 66 مدرسة خرجت عن الخدمة.

