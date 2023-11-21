أخبار الاقتصاد اليوم.. حقيقة اغلاق محلات الذهب بعد ارتفاع الأسعار.. ومستويات جديدة بمؤشرات البورصة المصرية

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

حقيقة اغلاق محلات الذهب بعد ارتفاع الأسعار

نفت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية وقف عمليات البيع فى محال الذهب مساء اليوم الثلاثاء وذلك بعد ارتفاع اسعار المعدن الأصفر.

وقال عمرو المغربى، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية: لم يحدث اأى وقف لنشاط بيع وشراء الذهب فى المحلات فى اأى وقت سواء اليوم أو فى اأى فترة ماضية نتيجة لارتفاع الأسعار.

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وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الذهب فى تصريحات خاصة، أن الاحتفاظ بالذهب فى المحلات غير مطلوب من جانب أصحاب الصاغة والتجار، وإنما التجار لديهم رغبة فى سرعة دوران رأس المال

تنظيم حملة للتبرع بالدم من بنك مصر

تفعيلًا لدور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، ولكونه جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، ومساندة للمرضى ممن يحتاجون للدم بجميع المستشفيات، وحرصًا من إدارة بنك مصر على مشاركة أسرة العاملين بالبنك في المساهمة في هذا العمل الإنساني الجليل، فقد نظم بنك مصر حملة التبرع بالدم للعاملين بالبنك، حيث قامت الإدارة العامة للخدمة الطبية ببنك مصر بالتواصل مع الهلال الأحمر لبنوك الدم لتنظيم الحملة بمقرات الخدمة الطبية للبنك بالقاهرة والإسكندرية وعلي مدار يومين، مع توفير الخبراء الطبيين والمعدات اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتأتي مشاركة بنك مصر في تنظيم هذه الحملة والعاملين به في الإقبال عليها كخطوة جديدة تضاف له على طريق المشاركة المجتمعية الفعالة لأبناء الوطن والوقوف معهم في مشكلاتهم وآلامهم وخصوصًا المرضى والأطفال من ذوي الاحتياج العاجل لنقل الدم، حيث أسهمت هذه الحملة إلى جانب حملات مجتمعية وإنسانية أخرى نظمها البنك في السابق في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني لدى الموظفين الذي يعد تجسيدًا حقيقيًا للانتماء والإيثار، إلى جانب انعكاساتها الإيجابية وفوائدها الصحية والانسانية على المتبرعين بالدم من الموظفين، فقد حرص البنك علي زيادة وعي موظفيه بأهمية التبرع بالدم لخلق شعور بالانتماء بين الموظفين وتعزيز ثقافة التبرع بالدم داخل المجتمع المصري، إلى جانب تشجيعهم على المساهمة في إنقاذ الأرواح.

طرح 33.25 مليون سهم من MBC للاكتتاب العام

وافقت هيئة سوق المال السعودية على طلب شركة "أم بي سي" تسجيل وطرح 10% من إجمالي أسهم الشركة، وفق بيان نشر على موقع الهيئة.

وجاءت الموافقة على طرح 33.25 مليون سهم من أسهم MBC للاكتتاب العام، ما يمثل 10% من إجمالي أسهم الشركة، بحسب وكالة بلومبرج.

ويفترض أن يتم هذا الإدراج خلال فترة تصل إلى 6 أشهر، نظرًا إلى أن موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

استمرار ارتفاع سعر السكر اليوم

تشهد أسعار السكر ارتفاعًا مستمرا في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المستهلكين يجدون صعوبة في الحصول عليه بالسعر المعتاد والذي كان يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيهًا.

ويعد السكر أحد السلع التى تشهد ارتفاعًا مستمرًّا بالسوق حيث يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو، وذلك حسب المنطقة.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 13800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 12800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة تركي بسعر 12900 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14600 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، سجلت صويا 46% بسعر 35 ألف جنيه للطن، كسب صويا مستورد بسعر 35 ألف جنيه للطن، صويا 44% بسعر 33500 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء، سجل متوسط سعر علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 22600 جنيه للطن، علف بادي 23% نحو 23 ألف جنيه للطن، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 22800 جنيه للطن، علف بادي نامي بسعر 22 ألف جنيه للطن.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20900 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الثلاثاء نحو 20600 جنيه للطن، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 19650 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 19200 جنيه للطن.

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الثلاثاء، سعر قدره 43200 جنيها للطن، فيما بلغ سعر الردة نحو 10250 جنيه للطن، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه للطن.

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12600 جنيه للطن، قمح روسي 12.5% بسعر 13 ألف جنيه للطن، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12200 جنيه للطن.

جرام الذهب يقفز 40 جنيه فى التعاملات المسائية

ارتفع سعر جرام الذهب نحو 40 جنيه فى الجرام الواحد داخل الاسواق فى التعاملات المسائية.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3205 جنيها وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2805 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2405 جنيهًا وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1872 جنيهًا وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22400 جنيه.

هبوط حاد لمؤشر الدولار الأمريكى

رصدت “ فيتو” حركة المؤشر العالمي للدولار الأمريكي، خلال الساعات الماضية، إذ هبط المؤشر بشكل قوى نتيجة صعود مؤشر الذهب ووصل نحو المستوى 103.30 وارتد لأسفل مباشرة خلال حركة التعاملات.

ويرى الخبراء، أن هذا المستوى لن يشكل أي تهديد على المسار الرئيسي الصاعد نظرا للثبات العام فوق مستوى الدعم عند المستوى 103.30 ، وعند تجميع السعر الإيجابي نحو المستوى 106.30 سيتم تجديد الضغط على العائق المستقر عند 106.95، بالإضافة إلى أن نطاق التداولات المتوقع ما بين 105.65 و106.30.

وهبط مؤشر الدولار الأمريكي عند المستوى 103.30 نقطة، إذ أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة، وانخفض الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.07 % إلى 106.30 نقطة.

البنك الزراعي المصري يقدم الدعم للأسر الأكثر احتياجا

يواصل البنك الزراعي المصري جهوده في تنفيذ مبادرته الوطنية " إيد بأيد.. لمستقبل الوطن" التي يطلقها البنك في كافة محافظات الجمهورية لدعم الأسر الأكثر إحتياجًا، حيث شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، المؤتمر الجماهيري الذي نظمه البنك في قاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة بورسعيد احتفالًا باطلاق مبادرة (إيد بأيد.. لمستقبل الوطن) لدعم الأسر الأكثر إحتياجًا من أبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.

شهد المؤتمر قيام البنك بتوزيع الأجهزة الكهربائية لتيسير زواج الشباب والفتيات من أبناء المحافظة من الأسر الأكثر احتياجا وتوزيع قسائم شراء المواد غذائية لصالح آلاف الأسر من الأسر الأولي بالرعاية بمدن وأحياء بورسعيد، بالتنسيق بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ونواب الشعب بالمحافظة.

حضر المؤتمر سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ،وعدد من قيادات ورؤساء القطاعات بالبنك، ونواب مجلسي الشيوخ والنواب، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة بورسعيد.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، على استمرار البنك في مواصلة جهوده ليجوب كافة محافظات الجمهورية لتنفيذ اهداف مبادرته الوطنية ( إيد بأيد.. لمستقبل الوطن)، ما يؤكد حرص واصرار البنك على الوقوف بجانب أهالينا في كل مكان في مصر، ومد يد العون لهم لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر لتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأحداث الراهنة علي الجميع.