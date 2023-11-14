الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، سعر الذرة المستوردة والصويا يواصل الارتفاع في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

 

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الثلاثاء

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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 أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 14200 جنيه، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 14200 جنيه، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 13200 جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق، ذرة تركي بسعر 13300 جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 15 ألف جنيه، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق.

 

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، سجلت صويا 46% بسعر 33 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد بسعر 33 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% بسعر 31 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء، سجل متوسط سعر علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 21600 جنيه، علف بادي 23% نحو 22 ألف جنيه، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 21700 جنيه، علف بادي نامي بسعر 21400 جنيه.

 

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20200 جنيه، وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الثلاثاء نحو 19700 جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 18900 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18500 جنيه. 

 

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الثلاثاء، سعر قدره 42 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 10500 جنيه، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه.

 

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الثلاثاء

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12600 جنيه، قمح روسي 12.5% بسعر 12900 جنيه، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12400 جنيه.

 

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الثلاثاء

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الثلاثاء، فبلغ سعر  دقيق مستخرج 24 نحو 14350 جنيها، دقيق مستخرج 27 نحو 14500 جنيهًا.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 54 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 50500 جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 51 ألف جنيه.

 

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الثلاثاء

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 55 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 50 ألف جنيه، زيت ذرة مكرر بسعر 52 ألف جنيه.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، سعر الذرة المستوردة وعلف الصويا يعاود الارتفاع

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وزير الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف"الذرة والصويا" بحوالى 100 مليون دولار

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