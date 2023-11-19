حقيقة وصول الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، الشعبة تجيب

ردت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية على المزاعم التي تشير إلى احتمالية وصول أسعار الذهب إلى 3000 دولار في البورصة العالمية قريبا بأنها مجرد توقعات لا أكثر ولا أقل.

وقال عمرو مغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السعر العالمى والبورصة العالمية تساهم فى تحريك السعر المحلي، ولو حدث هبوط فى السعر العالمي من المقرر أن ينعكس على السعر المحلى بشكل سريع.

وأوضح عضو مجلس إدارة الشعبة فى تصريحات خاصة، أن الذهب وصل إلى 2000 دولار منذ أسابيع قليلة، بينما وصوله الى 3000 دولار مجرد توقعات.

أسعار الذهب العالمية اليوم

سجلت أسعار الذهب أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وقد سجلت أسعار المعدن الأصفر ارتفاعا بنسبة 2.09 بالمئة لتصل إلى 1980.82 دولارًا للأونصة.

وفي تعاملات الجمعة الماضية، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثالث من نوفمبر عند 1993.29 دولار.

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