مستندات ومميزات بطاقة ميزة الفلاح من البنك الزراعي

ينفرد البنك الزراعي المصري بإصدار بطاقة ميزة – الفلاح وهي بطاقات ذات استخدام مزدوج تجمع بين بطاقة الحيازة الزراعية للفلاح وبطاقة المدفوعات الوطنية "ميزة".

ويتم إصدار بطاقة ميزة - الفلاح وفق بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي وشركة E-finance لتحل محل بطاقات الحيازة الزراعية القديمة.

مميزات بطاقة ميزة الفلاح

وتشمل قائمة المميزات في بطاقة ميزة الفلاح من البنك الزراعي مايلي:

بطاقة لا تلامسية contactless آمنة وسهلة الاستخدام.

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سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM بدون مصاريف.

بدون حد أقصى للرصيد.

إمكانية الشراء والدفع من خلال ماكينات الـ POS.

إمكانية الإيداع من خلال كافة فروع البنك.

فيما يستلزم عدد من المستندات المطلوبة الاصدار البنك الزراعي بطاقه ميزة الفلاح وهي:

بطاقة الرقم القومي

بطاقة الحيازة الزراعية القديمة

سداد رسوم الإصدار



بطاقة ميزة لاصحاب المعاشات في البنك الزراعي

يصدر البنك الزراعي المصري بطاقة الدفع الوطنية الإلكترونية " ميزة " لأصحاب المعاشات لتحل محل بطاقة المعاش الحكومي التي تتيح لأصحاب المعاشات خدمات السحب النقدي من كافة ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك.

إجراءات استخراج البطاقة:

بطاقة الرقم القومي

الرقم التأمينى من واقع بطاقة المعاش الحالية

بطاقة المعاش القديمة

رقم بطاقة ميزة المسلمة للعميل

يمكن حسب رغبة العميل فتح حساب جارى أو توفير

إعفاء عملاء المعاشات من مصاريف إصدار خطاب تحويل المعاش سواء على بطاقة ميزة والإعفاء من الحد الأدنى ومصاريف فتح الحساب.

خصائص بطاقة ميزة من البنك الزراعي

بطاقة لا تلامسية يتم استخدامها فى عمليات السحب والإيداع من ماكينات الـ POS والصراف الآلي بطريقة لا تلامسية بالماكينات التى بها تلك الخاصية ويتم تفعيل هذه البطاقة وفقًا لدليل المستخدم وربطها ببطاقة المعاشات القديمة.

المميزات

تصدر البطاقة مجانًا للعملاء من أصحاب المعاشات.

لا تتطلب إصدار خطاب تحويل المعاش.

الإعفاء من الحد الأدنى ومصاريف فتح الحساب.

بطاقة لا تلامسية تستخدم فى عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ATM ونقاط البيع POS بطريقة سهلة وآمنة.

تستخدم في كافة المدفوعات الحكومية وسداد الفواتير.

إجراء كافة عمليات الشراء من جميع المتاجر والمحلات.

إمكانية فتح حساب جار أو توفير وفقا لرغبة العميل.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي.

الرقم التأمينى من واقع بطاقة المعاش الحالية.

بطاقة المعاش القديمة.

وفي سياق متصل يقدم البنك الزراعي خدمات عدَّة لعملائه وكذلك الكثير من المنتجات المصرفية المتنوعة التي تتناسب مع أذواق العملاء وتلبي رغباتهم المختلفة ولعل من أبرز هذه المنتجات الحساب الجاري الإسلامي وفق عدة مميزات وشروط.

وتكمن أهم مميزات الحساب الجاري الإسلامي من البنك الزراعي في سهولة السحب والإيداع من وإلى الرصيد في أي وقت ومن كافة فروع البنك المختلفة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية.

مزايا الحساب الجاري الإسلامي في البنك الزراعي

وتضم قائمة المميزات من البنك الزراعي لعملاء الحساب الجاري الإسلامي ما يلي:

التعامل على الحساب الجاري من خلال دفاتر الشيكات المصدرة من البنك.

إمكانية التحويل من الحساب الجاري إلى أي حساب آخر.

إمكانية السحب من أي فرع من فروع البنك.

إمكانية تحصيل قيمة (شيكات وكمبيالات) المسحوبة لصالح العميل على أي بنك وإضافة قيمتها لحسابه (الجاري/ التوفير).

يمكن فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

يمكن إصدار شهادات إيداع أو إبرام ودائع لأجل خصمًا من الحساب وإضافة العائد إليه للصرف منه في أي وقت.

إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات بناء على رغبة العميل لحسابه الجاري

يمكن فتح حساب جارٍ للقصر بولاية الولي الطبيعي أو الوصي.

إمكانية ترك تعليمات مستديمة على الحساب الاسلامي مثل: تحويل مبلغ معين لجهة أو شخص معين – إبرام وديعة في وقت محدد).

إصدار كشف حساب بصفة دورية بناء على رغبة العميل.

يتم فتح الحساب لجميع عملاء الاستثمارات الإسلامية لتسهيل سداد الأقساط المستحقة.