دول مجموعة بريكس تنتفض من أجل غزة.. وتنفيذ الهدنة الإنسانية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين أبرز توصيات القمة

بريكس، ترأست جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، القمة الافتراضية الاستثنائية لدول مجموعة "بريكس" لبحث "الوضع في غزة والشرق الأوسط". وتبنى قادة المجموعة بيانا مشتركا بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة.

وانطلقت أعمال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة «بريكس» والدول المدعوة للانضمام، لبحث الأوضاع في غزة.

الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.

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وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة، أن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية وتجنُب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي كما نُشدد على ضرورة تسوية جذور الصراع والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد ألقى الرئيس كلمة خلال القمة جاء أبرزها:

أود في البداية.. تثمين الدعوة إلى هذا الاجتماع المهم.. كما أعرب عن خالص تقديري.. لقرار قمة البريكس بجوهانسبرج.. بدعوة مصر للانضمام إلى التجمع.. وهي الدعوة التي أؤكد ترحيب بلادي بها.. معربًا عن ثقتي.. في أن ذلك سيتيح لنا.. تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.. على أساس مبادئ التضامن، والاحترام المتبادل، واحترام القانون الدولي.

إن قمتنا هذه..تأتي في توقيت حرج.. يشهد فيه الفلسطينيون تصعيدًا مُستمرًا، في قطاع غزة والضفة الغربية.. أودى بحياة آلاف المدنيين، ثُلثيهم من النساء والأطفال.. كما تعرض القطاع بأكمله.. إلى عقاب جماعي وحصار وتجويع.. وضغوط من أجل التهجير القسري.. وأتت هذه المشاهد الإنسانية القاسية.. لتكشف عجز المجتمع الدولي.. وجمود الضمير الإنساني.

لقد رحبّت مصر بالجهود الدولية.. الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة.. وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن 2712.. الذي دعا إلى التوصل العاجل إلى هدن وإنشاء ممرات إنسانية.. مُمتدة في جميع أنحاء القطاع... وتدعو مصر في هذا الإطار المجتمع الدولي.. للضغط على إسرائيل.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.. من أجل الامتثال لتنفيذ هذا القرار.



كلمة بوتين خلال قمة مجموعة البريكس

كذلك أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحات حول العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا ضرورة وقف إطلاق النار.

وأكد بوتين خلال قمة استثنائية عبر الفيديو لمجموعة "بريكس" بمبادرة من جنوب إفريقيا على ضرورة تنفيذ هدنات إنسانية وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة، لكنه شدد على أفضلية التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد. ووصف بوتين القمة الاستثنائية بأنها جاءت في الوقت المناسب.

وقال بوتين إن الوضع في غزة بما فيه من خسائر في الأرواح، ومعاناة للأطفال، يثير قلقا عميقا، مشيرا إلى أن صور عذاب الأطفال في غزة والعمليات الجراحية التي تجرى بدون تخدير تثير مشاعر خاصة.

وأكد أن الوضع الحالي هو نتيجة لرغبة الولايات المتحدة في احتكار مهمة حل الصراع، مؤكدا أنه أصبح من الواضح عدم جدوى المحاولات الفردية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وجدد بوتين تأكيده على الموقف الروسي الذي وصفه بالثابت وغير الانتهازي بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكد في كلمته أن روسيا ودول "البريكس" يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما دعا إلى ضرورة بذل جهود مشتركة من جانب المجتمع الدولي بهدف تهدئة الوضع ووقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وتابع الرئيس الروسي: "لقد نشأ أكثر من جيل من الفلسطينيين في وضع يعمه الظلم، كما أن الإسرائيليين لا يستطيعون ضمان أمن دولتهم"، مشيرا إلى أن كل هذا كان نتيجة لتخريب قرارات الأمم المتحدة التي تنص على إنشاء دولتين مستقلتين إسرائيل وفلسطين تتعايشان بسلام".

كما أعرب بوتين عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدته في إجلاء المواطنين الروس من غزة.

وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

بدوره، طالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لافتا إلى أن ما يشهده قطاع غزة من جرائم وحشية يتطلب جهدا جماعيا لوقف هذه الكارثة بشكل فوري.

وقال محمد بن سلمان خلال كلمته في قمة دول بريكس الافتراضية: "قمة دول بريكس تعقد في وقت عصيب يمر به قطاع غزة، ونجدد رفضنا القاطع للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، كذلك نطالب إدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة".

وأكد ولي العهد السعودي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، داعيا لجهود جماعية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، وإطلاق عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية.

وأضاف: "نؤكد ضرورة توفير ممرات إنسانية في غزة، ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع"، مشيرا إلي بذل جهودا حثيثة منذ بداية الأزمة لحماية المدنيين في قطاع غزة.

إيران تطالب دول بريكس بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الاحتلال

فيما طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الدول الأعضاء في مجموعة بريكس بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الرئيس الإيراني: "الدول الغربية تواصل تسليح ودعم الاحتلال وتعرقل عملية وقف إطلاق النار"، داعيا لمحاكمة المسئولين في الكيان المحتل لارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وأعرب الرئيس الإيراني عن إيمانه بضرورة تشكيل حكومة فلسطينية مستقلة عبر استفتاء بين الفلسطينيين.



إبادة جماعية وجرائم حرب

فيما وصف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها إبادة جماعية وجرائم حرب.

وجاء في بيان صدر عن رامافوزا في مراسم افتتاح اجتماع غير مقرر لقادة بلدان مجموعة "بريكس" المكرس لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط: "إن العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من خلال الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل إسرائيل يشكل جريمة حرب. ويعد الحرمان المتعمد من الدواء والوقود والغذاء والمياه لشعب غزة بمثابة إبادة جماعية".

وعبر رامافوزا عن اعتقاده بأن حركة حماس يجب أن تتحمل المسؤولية عن هجماتها على الإسرائيلي واحتجازها رهائن في إسرائيل. وأوضح: "من خلال مهاجمة المدنيين واحتجاز الرهائن انتهكت حماس أيضا القانون الدولي وعليها أن تتحمل المسؤولية عن هذه الأعمال".

كما دعا "لفتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة، ليتمكن كل المحتاجين من الحصول على مساعدات إنسانية والوصول إلى خدمات أساسية".

وأضاف أنه "يجب على جميع البلدان ضبط نفسها وتجنب مواصلة تصعيد النزاع وعلى وجه الخصوص وقف إمدادات الأسلحة للأطراف المتنازعة".

كما أكد أن بلاده تحث على وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف الحوار بين الجانبين، مشيرا إلى ضرورة نشر قوات أممية في فلسطين لمراقبة ومراعاة نظام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين".

إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة

طالب قادة مجموعة بريكس، اليوم الثلاثاء، خلال قمة افتراضية استثنائية لبحث الوضع في الشرق الأوسط وخاصة قطاع غزة، بإعلان هدنة إنسانية في غزة على خلفية القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع.

وذكر قادة "بريكس"، في بيان ختامي لقمتهم الاستثنائية "طالبنا بهدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".

وبحسب «سبوتنيك»، أكد القادة أن "الحل العادل والدائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية"، مطالبين المجتمع الدولي بدعم "المفاوضات المباشرة على أساس القانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومبادرة السلام العربية، من أجل التوصل إلى حل الدولتين".

ونوه لقادة بريكس إلى "ضرورة منع المزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف، بما في ذلك امتداد الصراع إلى المنطقة، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

البيان الختامي لقمة مجموعة بريكس

وحسب البيان الختامي "أكد القادة التزامهم بالحل السلمي للخلافات والنزاعات من خلال الحوار والمشاورات الشاملة بطريقة منسقة وتعاونية ودعم كافة الجهود بما يؤدي إلى التسوية السلمية للأزمات".

ودعا البيان "للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، وضمان سلامتهم ورفاهيتهم، ومعاملتهم معاملة إنسانية والامتثال للقانون الدولي في ذلك".

ودانت القمة "أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك جرائم الحرب، الهجمات العشوائية واستهداف البنية التحتية المدنية، فضلا عن جميع الأعمال الاستفزازية، والتحريض والتدمير".

كما دانت قمة البريكس الاستثنائية "أي نوع من النقل القسري والترحيل الفردي أو الجماعي للفلسطينيين من أرضهم سواء إلى داخل غزة أو إلى الدول المجاورة".

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