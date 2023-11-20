الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بوتين: تنسيق بين روسيا والصين لحل المشاكل الدولية لبناء نظام عالمي عادل

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا وجمهورية الصين الشعبية تقومان بتنسيق الجهود في حل أهم المشاكل الدولية، والمساهمة في بناء نظام عالمي عادل وديمقراطي.
وقال الرئيس الروسي في تحيته للمشاركين في حوار "حزب روسيا الموحدة - الحزب الشيوعي الصيني"، على موقع الكرملين الإلكتروني: "علاقات الشراكة الشاملة والاستراتيجية الروسية الصينية وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق. ويجري تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في المجالات الاقتصادية والنقل والطاقة والمجالات الإنسانية وغيرها".

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وتابع: "على أساس ثنائي، وكذلك في أشكال منظمة شانجهاي للتعاون و"بريكس" وغيرها من الهياكل المتعددة الأطراف، وموسكو وبكين تنسقان الجهود في حل المشاكل الدولية الأكثر أهمية، والمساهمة في بناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية".

وأشار بوتين إلى أن التطور التدريجي للعلاقات بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية يتم تسهيله من خلال التفاعل البناء الراسخ بين روسيا الموحدة والحزب الشيوعي الصيني.

وأضاف: "الاتصالات المنتظمة، التي تشمل هيئاتها المركزية وهياكلها الإقليمية، توفر تبادلا مفيدا للخبرات في مجالات بناء الأحزاب والأنشطة البرلمانية والعامة، تسمح بإجراء مناقشة شاملة لمجموعة واسعة من القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي".
 
وأعرب بوتين عن ثقته في أن "مناقشاتكم هذه المرة ستكون أيضًا هادفة وبناءة، وأن الاعتبارات والأفكار التي عبرتم عنها ستخدم تعزيز التعاون الروسي الصيني المثمر".

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