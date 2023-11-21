الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

انطلاق قمة بريكس الافتراضية حول التطورات في غزة

قمة البريكس، فيتو
قمة البريكس، فيتو

انطلقت أعمال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة «بريكس» والدول المدعوة للانضمام، لبحث الأوضاع في غزة، وذلك بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينج، وعدد من زعماء المجموعة.

 قمة افتراضية استثنائية

جدير بالذكر أنه أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، فى وقت سابق أن الرئيس الصينى شى جين بينج، سيشارك فى قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة "بريكس" لبحث الوضع فى غزة والشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة - بحسب الموقع الرسمي لشبكة (سى جى تى إن) الصينية - إنه "بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، يشارك شي، اليوم الثلاثاء، في القمة الافتراضية الاستثنائية لدول البريكس حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية وسيلقي تصريحات مهمة في بكين".

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الوضع في غزة والشرق الأوسط

وترأس جنوب إفريقيا القمة افتراضية الاستثنائية لدول مجموعة "بريكس" لبحث "الوضع في غزة والشرق الأوسط"، وفق ما ذكرت الرئاسة في بريتوريا.

بيان مشترك

كما سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاجتماع الذي من المتوقع أن يتبنى القادة في ختامه "بيانا مشتركا بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة".

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البريكس غزة فلسطين

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