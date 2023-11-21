إيران تطالب دول بريكس بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الاحتلال

غزة الآن، طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الدول الأعضاء في مجموعة بريكس بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الرئيس الإيراني: "الدول الغربية تواصل تسليح ودعم الاحتلال وتعرقل عملية وقف إطلاق النار"، داعيا لمحاكمة المسئولين في الكيان المحتل لارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وأعرب الرئيس الإيراني عن إيمانه بضرورة تشكيل حكومة فلسطينية مستقلة عبر استفتاء بين الفلسطينيين.

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انطلاق قمة بريكس الافتراضية حول التطورات في غزة

انطلقت أعمال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة «بريكس» والدول المدعوة للانضمام، لبحث الأوضاع في غزة، وذلك بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينج، وعدد من زعماء المجموعة.

جدير بالذكر أنه أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، فى وقت سابق أن الرئيس الصينى شى جين بينج، سيشارك فى قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة "بريكس" لبحث الوضع فى غزة والشرق الأوسط.

القمة الافتراضية الاستثنائية لدول البريكس

وقالت المتحدثة - بحسب الموقع الرسمي لشبكة (سى جى تى إن) الصينية - إنه "بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، يشارك شي، اليوم الثلاثاء، في القمة الافتراضية الاستثنائية لدول الـ بريكس حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية وسيلقي تصريحات مهمة في بكين".

وترأس جنوب إفريقيا القمة افتراضية الاستثنائية لدول مجموعة "بريكس" لبحث "الوضع في غزة والشرق الأوسط"، وفق ما ذكرت الرئاسة في بريتوريا.

كما سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاجتماع الذي من المتوقع أن يتبنى القادة في ختامه "بيانا مشتركا بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة".