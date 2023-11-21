شعبة الذهب تكشف حقيقة وقف عمل المحال التجارية وعدم البيع بعد زيادة الأسعار

نفت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية وقف عمليات البيع فى محال الذهب مساء اليوم الثلاثاء وذلك بعد ارتفاع اسعار المعدن الأصفر.

وقال عمرو المغربى، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية: لم يحدث اأى وقف لنشاط بيع وشراء الذهب فى المحلات فى اأى وقت سواء اليوم أو فى اأى فترة ماضية نتيجة لارتفاع الأسعار.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الذهب فى تصريحات خاصة، أن الاحتفاظ بالذهب فى المحلات غير مطلوب من جانب أصحاب الصاغة والتجار ، وإنما التجار لديهم رغبة فى سرعة دوران رأس المال.

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اسعار الذهب اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

وارتفع سعر جرام الذهب نحو 45 جنيه فى الجرام الواحد داخل الاسواق فى التعاملات المسائية.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3211 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2810 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2408 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1878 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22480 جنيه.

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في البورصة العالمية إلى 2000 دولار خلال تعاملات اليوم.