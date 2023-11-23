30 مليون دولار أرباح "الوطنية للملاحة" خلال عام 2022، تفاصيل تحويل خسائر الشركة إلى مكاسب لأول مرة منذ عام 2009

شركة الملاحة الوطنية، تسعى الدولة إلى تعظيم الاستفادة من التطور الذي يشهده قطاع النقل البحري بإنشاء وتطوير العديد من الموانئ البحرية والبرية بعد أن عانت هذه الموانئ من عدم التطوير لسنوات نتيجة عدم توفير مخصصات مالية لها وعدم الاهتمام بتطوير العنصر البشري والارتقاء به.

يعد تطوير الأسطول التجاري للملاحة الوطنية جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على اعتبار أنه المحور الثاني بعد تطوير الموانئ في جعل مصر مركزا عالميًا للتجارة اللوجستية وزيادة عميلة التبادل التجاري.

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الشركة الوطنية للملاحة البحرية يعود تأسيسها إلى التسعينات من القرن الماضي وتحديدا 1989 ومع مرور الوقت تدهورت أحوال الشركة وتم بيع أكثر سفنها وتنازلت الشركة عن أصولها في عام 1999 للشركة القابضة للنقل البحري.

السفينة وادي الملوك،فيتو

800 مليون جنيه خسائر الشركة الملاحة الوطنية في عام 2019

شهد عام 2020 تصفية شركة الملاحة الوطنية كأول شركة مصرية مستقلة يتم تصفيتها بعد أن كانت الشركة القابضة للنقل البري والبحري تمتلك 69.44 % من أسهم الشركة وتعثر الشركة على مدى سنواتها وبلغت خسائرها في عام 800 مليون جنيه في عام 2019 وأصبحت مدينة للعاملين بها في نفس العام 1.8 مليون جنيه شهريًا.

القبطان صالح حجازي أكد لـ "فيتو " أن الشركة الوطنية للملاحة البحرية تعد من الشركات التي شهدت تقدمًا كبيرًا في الفترة الأخيرة وذلك من أجل دعم الاقتصاد المصري وتوفير السلع في اللأسواق المصرية، لأنها تشكل الوسيلة الأولى في نقل المنتجات وتحديدًا الحبوب من العديد من الدول.

القبطان صالح حجازي،فيتو

القبطان صالح حجازي: الفساد الإداري وراء خسارة شركة الملاحة الوطنية

وأشار القبطان صالح حجازي إلى أن السبب في تجاوز خسائر الشركة 800 مليون جنيه في عام 2019 هو الفساد الإداري التي كانت تعاني منه الشركة في ذلك الوقت، وأن الأجور المالية في ذلك الوقت لم تكن مرضية للأفراد العاملين بها مما أدى إلى سعى البعض من العاملين في الشركة إلى التربح غير المشروع من عمليات النقل والتعامل مع المواني الأخرى.

وأضاف القبطان حجازي أن صناعة السفن في مصر ليست وليدة اللحظة إنما يمتد عمرها إلى أكثر من خمسين عاما، ولكن في الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة نتيجة اهتمام الدولة بهذا المرفق وافتتاح السفينة وادي الملوك أكبر دليل على هذا الأمر.

وأوضح القبطان حجازي أن الاعتماد على النقل البحري في نقل المستلزمات من الغلال وغيرها راجع إلى طول المساحات بين مصر والدولة التي يتم استيراد الحبوب منها، وأن تكلفت النقل البحري عن طريق السفن يمثل تكلفة أقل مقارنتًا بوسائل النقل الأخرى بالإشارة إلى عدم وجود إلى إمكانية لنقل بعض المنتجات بريًا.

محاور دعم الدولة للصناعة السفن البحرية

وأكد القبطان صالح حجازي على أن عدد السفن المقدر بـ13 سفينة بحرية يحتاج إلى مضاعفة الرقم من أجل توفير الاحتياجات المستقبلية في ظل الزيادة السكانية التي تنعكس على الاحتياجات الخارجية الأكبر وتسطيع الدولة دعم صناعة السفن من خلال مجموعة من المحاور أهمها:

- دعم الترسانة البحرية المصرية بالمواد الخام من أجل تنشيط عملية التصنيع.

- توفير العناصر البشرية القادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال تصنيع السفن.

- الأهتمام بورش الصيانة وتزويدها بالوسائل التقنية في عمليات الفحص والتجديد.

- توفير المخصصات المالية اللازمة من أجل ضمان الأستمرار في عمليات التطوير والتحديث.

وقال القبطان صلاح حجازي أن دعم النقل البحري في مصر سوف ينعكس على الأقتصاد المصري من خلال المحاور الأتية.

- توفير احتياجات مصر من المواد التي يتم إستيرادها من الخارج.

- خفض تكلفة شحن المنتجات من المواني الأوبية وغيرها الي المواني المصرية.

- تنشيط عمليات تصدير المنتجات المصرية الي خارج السوقي المصري وبالتالي توفير العملة الأجنبية.

- توفير وقت في عمليات الشحن والتفريغ نتيجة أستخدام التكنولوجيا الحديثة في الشحن والتفريغ.

وبثت وزارة النقل عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك فيديو استعرضت فيه أعمال التطوير التي تتم داخل أسطول شركة الملاحة الوطنية بالإضافة إلى السفينة الجديدة وادي الملوك.

16.8% انخفاض أعمار سفن الأسطول البحري بعد التعاقدعلى شراء سفينة صينية

قامت شركة الملاحة الوطنية في أكتوبر الماضي بالتعاقد مع شركة صينية لشراء سفينة بحمولة 83 ألف طن مع أكبر ترسانة صينية من أجل دعم الأسطول البحري وتخفض أعمار سفن الأسطول إلى 16.8% ويعتمد أسطول الشركة على 12 سفينة صب جاف لنقل الحبوب وغيرها بالإضافة إلى سفينة حاويات لنقل المواد الأخرى.

السفينة وادي ال ملوك أحدث سفن الأسطول البحري التجاري

وتعتبر السفينة وادي الملوك أحدث السفن المنضمة إلى الأسطول الشركة بعد أن قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحها في شهر يونيو الماضي وتعد السفينة وادي الملوك أحدث وأكبر سفن الأسطول التجاري المصري، وهي من سفن الصب الجاف الحديثة BULK، تبلغ حمولتها 82 ألفا و300 طن ساكن بطول السفينة 229 مترا وعرض 32 مترا.

وتم تجهيز السفينة وادي الملوك بأحدث التقنيات الفنية الحديثة من حيث المولدات والأجهزة الملاحية المتطورة والمعدات لتحقيق السرعة في عمليات النقل بالإضافة إلى سهولة عمليات الشحن والتفريغ توفير الوقود طوال الرحلة ومطابقة إجراءات السلامة والأمان.

الجمعية العمومية لشركة الملاحة البحرية ،فيتو

وزير النقل يترأس الجمعية العمومية لشركة الملاحة البحرية

الفريق كامل الوزير ترأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية في يونيو الماضي، وصدق الوزير على نتائج أعمال الشركة وتقارير الأداء بالإضافة إلى تحديث الأسطول الخاص بها البالغ عدده 13 سفينة بما يقدر بـ 10 ملايين طن نقل سنويًا، وهو يجعله يؤمن نقل السلع الاستراتيجية المصرية وهو الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الشركة.



قام المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة الشركة باستعراض جهود الشركة في تطوير نظمها الإدارية والخطوات التنفيذية التي اتخذتها لتدريب وتأهيل العاملين بها وعلى سفنها، بالإضافة إلى تطوير سياساتها التجارية وتحديث سفنها المملوكة بكافة المتطلبات والاشتراطات الدولية للتوافق مع جميع المتطلبات البيئية وللمنافسة على المستوى الدولي مع أكبر الكيانات الملاحية العالمية.

قامت الشركة باستعراض نتائج أعمالها خلال العام المالي 2022 وما حققته من نتائج، حيث أثمرت جهود الشركة عن تحقيق صافي أرباح خلال عام 2022 بلغت حوالي 30.2 مليون دولار بعد تجاوز كافة الخسائر المرحلة عن السنوات السابقة ولأول مره منذ عام 2009.

أكد وزير النقل خلال الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية على الأهمية التي توليها الدولة لقطاع النقل البحري لما يمثله من أهمية كبيرة في تجارة مصر الخارجية والداخلية ودوره الفعال في توفير احتياجات الأسواق المصرية، ووجه بضرورة الاستمرار في عمليات التطوير والتحديث التي تشهده الشركة في الفترة الأخيرة والعمل على الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في عمليات الإحلال والتجديد الذي يشهده الأسطول البحري بالشركة، وضرورة الاهتمام بالعنصر البشري على اعتبار أنه الركيزة الأساسية في عمليات التطوير والنجاح.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الورش الفنية بميناء الإسكندرية، وتحقيق أقصى استفادة من الخبرات الموجودة داخل الميناء وزيادة التعاون المشترك بين كافة الموانئ بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات لتقديم المعاونة الفنية لأسطول الشركة.

أكد وزير النقل في تصريحات سابقة على أهمية تملك مصر لأسطول بحري حديث وقوي، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع، خصوصًا التي يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها، وعلى رأسها الحاصلات الزراعية؛ بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى الأسواق الخارجية.