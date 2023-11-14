الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

تداول 10 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر،
موانئ البحر الاحمر، فيتو

 أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر. 

 

وكشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 609 شاحنات و90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 386 شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 223 شاحنة و15 سيارة  . 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل  بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفينتين الحرية ودليلة

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 كما يشهد ميناء نويبع تداول 1325 طن بضائع و160 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة وآور.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 975 راكبا بموانيها.
 

 

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