تفاصيل ارتفاع أسعار المكرونة والبن والكابتشينو بالأسواق، زيادة تصل إلى 10 جنيهات وهذا موعد التطبيق

زيادات جديدة في أسعار بعض السلع الغذائية في الأسواق، شملت المكرونة والبن والكابتشينو، بزيادات متفاوتة تتراوح من جنيهين إلى 10 جنيهات، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر بونجورنو كابتشينو بعد الزيادة في ديسمبر المقبل

وأوضح «المنوفي» أن شركة بونجورنو كابتشينو أعلنت قائمة أسعار منتجاتها بزيادة جديدة ستطبق بدءًا من ديسمبر المقبل، وأن بعد زيادة سعر بونجورنو كابتشينو يصل سعر الظرف الواحد إلى 8 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات السعر الحالي في الأسواق.

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للمرة الثانية خلال العام، ارتفاع سعر بن أبو عوف في الأسواق

كما أعلنت شركة بن أبو عوف قائمة أسعار منتجاتها الجديدة خلال نوفمبر الجاري، وبذلك تكون هذه الزيادة الثانية في أسعار بن أبوعوف خلال عام 2023، إذ أعلنت الشركة رفع أسعار منتجاتها في مارس الماضي.

سعر بونجورنو كابتشينو بعد الزيادة، فيتو

10 جنيهات ارتفاعًا في سعر بن أبوعوف في الأسواق

و تتراوح الزيادة الجديدة في أسعار بن أبوعوف والمنتجات الأخرى من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وجاءت أسعار بن أبو عوف بعد الزيادة كالتالي:

قائمة أسعار بن أبوعوف وزن 50 جرامًا بعد الزيادة

أبو عوف سادة فاتح/ وسط 50 جرامًا عدد القطع 10 بسعر 23 جنيهًا للمستهلك.

أبو عوف محوج فاتح/ وسط 50 جرامًا عدد القطع 10 بسعر 28 جنيهًا للمستهلك.

ارتفاع سعر بن أبو عوف في الأسواق، فيتو

قائمة أسعار بن أبوعوف وزن 100 جرام بعد الزيادة

أبو عوف سادة فاتح/ وسط 100 جرام عدد القطع 10 بسعر 43 جنيهًا للمستهلك.

أبو عوف سادة فاتح/ وسط/ غامق 100 جرام عدد القطع 10 بسعر 43 جنيهًا للمستهلك.

أبو عوف محوج فاتح/ وسط/ غامق 100 جرام عدد القطع 10 بسعر 53 جنيهًا للمستهلك.

قائمة أسعار بن أبوعوف وزن 200 جرام بعد الزيادة

أبو عوف سادة فاتح/ وسط/ غامق 200 جرام عدد القطع 15 بسعر 80 جنيهًا للمستهلك.

أبو عوف محوج فاتح/ وسط/ غامق 200 جرام عدد القطع 15 بسعر 100 جنيه للمستهلك.

قائمة أسعار بن أبوعوف وزن 250 جرامًا بعد الزيادة

أبو عوف سادة فاتح/ وسط/ غامق 250 جرامًا عدد القطع 12 بسعر 110 جنيهات للمستهلك.

أبو عوف محوج فاتح/ وسط/ غامق 250 جرام عدد القطع 12 بسعر 133 جنيهًا للمستهلك.

ارتفاع سعر بن أبو عوف في الأسواق، فيتو

قائمة أسعار قهوة أبو عوف بعد الزيادة

قهوة فرنساوي/ كراميل/ بندق 100 جرام عدد القطع 10 بسعر 45 جنيهًا للمستهلك.

قهوة فرنساوي 250 جرامًا عدد القطع 12 بسعر 110 جنيهات للمستهلك.

قهوة بندق 250 جرامًا عدد القطع 12 بسعر 130 جنيهًا للمستهلك.

قهوة شوكولاته 250 جرامًا عدد القطع 12 بسعر 130 جنيهًا للمستهلك.

قهوة كراميل 250 جرامًا عدد القطع 12 بسعر 130 جنيهًا للمستهلك.

قهوة خضراء 24 ظرفًا عدد القطع 12 بسعر 65 جنيهًا للمستهلك.

قائمة أسعار إسبريسو أبو عوف بعد الزيادة

إسبريسو باريستا 250 جرامًا عدد القطع 12 بسعر 140 جنيهًا.

إسبريسو كولومبي 250 جرامًا عدد القطع 12 بسعر 140 جنيهًا.

ارتفاع أسعار مكرونة الملكة في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار المكرونة في الأسواق

وشهدت أسعار المكرونة ارتفاعًا في الأسواق، حيث أعلنت الشركات المنتجة لمكرونة الملكة ومكرونتو وإيطاليانو، رفع السعر بداية من شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لقائمة أسعار قائمة مكرونة الملكة التي حصلت عليها فيتو.

ارتفاع أسعار مكرونة الملكة في الأسواق

البداية مع أسعار مكرونة الملكة بعد الزيادة الجديدة، التي جاءت كالتالي:

ارتفعت أسعار مكرونة الملكة، لتسجل الكرتونة التي تحتوي 20 عبوة، وكل عبوة تزن نحو 400 جرام، سعر 217 جنيهًا بدلًا من 183 جنيها سعرها السابق، ويصبح سعر الكيس الواحد إلى 10.85 جنيه بدلًا من 9.15 جنيه سعره السابق.

كما ارتفع سعر مكرونة الملكة وزن 1000 جرام ليصل سعر الكرتونة بعد الزيادة نحو 252 جنيهًا.

وارتفع سعر مكرونة الملكة وزن 300 جرام ليصل سعر الكرتونة بعد الزيادة نحو 154 جنيهًا.

ارتفاع أسعار مكرونة مكرونتو في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر مكرونة مكرونتو في الأسواق المحلية

وارتفعت أسعار مكرونة مكرونتو في الأسواق المحلية، لتسجل الكرتونة التي تحتوي على 20 عبوة من وزن 290 جراما، نحو 143 جنيهًا مقابل 125 جنيها سعرها قبل الزيادة المعلنة.

وارتفع سعر كرتونة مكرونة مكرونتو وزن 350 جراما، لتسجل نحو 163.25 جنيه مقابل 135 جنيهًا.

فيما بلغ سكر شيكارة مكرونة مكرونتو وزن 10 كيلوات بعد الزيادة نحو 221 جنيهًا.

وسجل سعر طن مكرونتو كشري نحو 21700 جنيه بعد الزيادة جملة.

ارتفاع أسعار مكرونة إيطاليانو في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار مكرونة إيطاليانو في الأسواق

وعن أسعار مكرونة إيطاليانو التي سجلت ارتفاعًا في الأسواق، حيث سجلت الكرتونة التي تحتوي على 20 عبوة وزن 400 جرام، سعر 333 جنيهًا مقابل 277 جنيهًا سعرها السابق.

وارتفع سعر كرتونة المكرونة التي تحتوي على 10 عبوات وزن 1 كيلو جرام، لتسجل نحو 395 جنيهًا مقابل 320 جنيهًا سعرها السابق.