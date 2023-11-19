الأحد 19 نوفمبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع سعر الفول بفارق 10 جنيهات عن المبادرة، وهذه أسعار السلع الغذائية بالأسواق

أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق، تباينت أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق، اليوم الأحد، حيث ارتفعت أسعار بعض البقوليات وعلى رأسها الفول والعدس، الذين شملتهما المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، بنسبة تخفيضات تصل لـ 15 %.

أسعار البقوليات بعد تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فيتو

أسعار البقوليات بعد تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار

سجل سعر كيلو العدس نحو 40 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفول  نحو 30 جنيهًا.

 أسعار السلع الغذائية في الأسواق خارج المبادرة الحكومية لخفض الأسعار

وعن أسعار السلع الغذائية في الأسواق خارج المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فجاءت كالتالي: 

أسعار البقوليات في المحال التجارية ومحلات العطارة مع عدم تطبيق المبادرة الحكومية

البداية مع أسعار البقوليات في المحال التجارية ومحلات العطارة مع عدم تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وجاءت كالتالي: 

بلغ سعر كيلو الفول نحو  ٤٠ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو ترمس ٣٨ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو عدس أصفر ٤٦ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو فول مدشوش نحو ٣٢ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو عدس بجبة ٤٠ جنيهًا.

أسعار البقوليات في الأسواق، فيتو

أسعار البقوليات في المحال التجارية ومحلات العطارة 

بلغ سعر كيلو حمص «للطبخ» نحو ٢٦ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو ذرة فشار ٤٢ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو فريك ٣٠ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو حمص ٦٥ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو حلبة ٤٤ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو ترمس حلو ٤٢ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو فاصوليا بيضاء نحو ٦٢ جنيهًا.

أسعار الأرز في محلات العطارة، فيتو

أسعار الأرز في محلات العطارة

بلغ سعر كيلو أرز بسمتي نحو ٤٢ جنيهًا.

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تراوح سعر كيلو الأرز من ٢١ إلى ٣٠ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المكرونة بجميع أشكالها نحو٢٠ جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية في السلاسل التجارية ومحال البقالة

وعن أسعار السلع الغذائية في السلاسل التجارية ومحال البقالة، فجاءت كالتالي: 

أسعار المكرونة في السلاسل الغذائية ومحال البقالة

بلغ سعر مكرونة أنواع عبوة وزن ٤٠٠ جرام نحو  ١٤.٩٥ جنيه.

بلغ سعر مكرونة أنواع عبوة وزن٣٥٠ جرامًا نحو ٦.٥ جنيه. 

بلغ سعر  كيلو مكرونة نحو  ١٧.٥ جنيه.

أسعار المكرونة في السلاسل الغذائية ومحال البقالة، فيتو

أسعار الدقيق في السلاسل الغذائية ومحال البقالة

بلغ سعر كيلو دقيق لجميع الاستخدامات  نحو ١٨.٩٥ جنيه بدلًا من ٢١.٢٥ جنيه.

أسعار الأرز في السلاسل الغذائية ومحال البقالة

وقدمت بعض السلاسل الغذائية عروض تخفيضات على سعر كيلو الأرز البلدي ليسجل نحو ٢١.٩٥ جنيه بدلًا من ٢٦.٥ جنيه.

وسجل سعر أرز بلدي فاخر نحو  ٢٩.٩٥ جنيه  بدلًا من ٣٢ جنيه. 

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية ومحال البقالة

وعن أسعار الزيت في السلاسل الغذائية حيث قدمت بعض عروض التخفيض على بعض أصناف الزيوت، وجاءت أسعار الزيت كالتالي:

سجلت عبوة زيت ذرة وزن ١.٦ لتر  سعر ١٢٩.٩٥ جنيه بدلًا من ١٣٤.٩٥ جنيه.

سجلت عبوة زيت عباد الشمس وزن ٥ لترات سعر  ٣٢٩.٩٥ جنيه  بدلًا من ٣٤٣.٩٥جنيه.

وسجل سعر زيت خليط  عبوة وزن ٦٥٠ مل نحو ٣٤ جنيهًا.

أسعار السمن في السلاسل الغذائية ومحال البقالة، فيتو

أسعار السمن في السلاسل الغذائية ومحال البقالة

وعن أسعار السمن في السلاسل الغذائية حيث قدمت بعض عروض التخفيض عليها، وجاءت أسعار السمن كالتالي:

سجلت عبوة سمن طبيعي وزن ٧٠٠ جرام نحو ١١٩.٩٥ جنيه  بدلًا من ١٢٧.٩٥ جنيه. 

سجلت عبوة سمن نباتي وزن ٧٠٠ جرام سعر ٤٧.٥٠  جنيه بدلًا من ٤٩.٩٥ جنيه. 

أسعار صلصة الطماطم في السلاسل الغذائية ومحال البقالة

وعن أسعار صلصة الطماطم في السلاسل الغذائية حيث قدمت بعض عروض التخفيض عليها، وجاءت أسعار صلصة الطماطم كالتالي:

سجلت علبة صلصة طماطم وزن ٣٨٠ جرامًا نحو ٢٤.٩٥ جنيه بدلًا من ٢٨.٩٥ جنيه.

سجلت علبة صلصة طماطم وزن ٢٨٠ جرامًا نحو ١٢.٩٥ جنيه بدلًا من ١٣.٩٥ جنيه

أسعار السكر في السلاسل الغذائية ومحال البقالة

تفاوتت أسعار السكر في السلاسل الغذائية ومحال البقالة ما بين 27 جنيهًأ إلى 50 جنيهًا، مع عدم توافر سلعة السكر في بعض المحلات بعدد من المناطق.

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تفاوت كبير في أسعار السلع الغذائية.. السكر يتراوح من 27 إلى 50 جنيها.. وكرتونة البيض تسجل 115 جنيها في مبادرة الحكومة و140 في المحال

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بفارق 15 جنيهًا في سعر البيض، ننشر أسعار السلع الغذائية خارج المبادرة الحكومية

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