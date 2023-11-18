تفاوت كبير في أسعار السلع الغذائية.. السكر يتراوح من 27 إلى 50 جنيها.. وكرتونة البيض تسجل 115 جنيها في مبادرة الحكومة و140 في المحال

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، تباينت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، مع تطبيق عدد من الشركات للتخفيضات المعلنة في المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، إضافة إلى عدم انضمام عدد كبير من الشركات المنتجة إلى المبادرة الحكومية، وهذا هو السبب الرئيسي في تفاوت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وعلى رأسها سعر السكر والأرز والبيض.

تفاوت أسعار السكر في الأسواق خارج المبادرة الحكومية

تفاوت أسعار السكر في الأسواق، إذ يتراوح سعر السكر ما بين 27 جنيهًا سعره المعلن ضمن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، وما بين 38 و50 جنيهًا في الأسواق، حيث يباع سعر السكر بـ 3 أسعار مختلفة.

نسب التخفيضات في المبادرة الحكومية

وتراوحت نسب التخفيضات في المبادرة الحكومية من 15 إلى 25%، على 7 سلع رئيسية هي الأرز ومنتجات الألبان والمكرونة والفول والعدس والزيت والسكر، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض بنسبة 15%.

أسعار الدواجن والبيض ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال إطلاق المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، سعر الدواجن والبيض في السوق، ليباع سعر كيلو الفراخ بـ 65 جنيهًا في المزرعة، فيما يصل سعر البيض إلى 115 جنيهًا في المزرعة أي جملة، بينما تصل أقصى سعر لكرتونة البيض للمستهلك بـ 125 جنيهًا.

140 جنيهًا سعر كرتونة البيض خارج المبادرة الحكومية لخفض الأسعار

ورصدت فيتو خلال جولتها ارتفاع سعر البيض خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع العذائية، ليبلغ سعر طبق البيض في المحال التجارية نحو 140 جنيهًا.

أسعار البيض خارج المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فيتو

23 جنيهًا فارق بين سعر السكر في المبادرة الحكومية وفي الأسواق

إضافة إلى سعر كيلو السكر الذي تحدد في المبادرة الحكومية لخفض الأسعار بـ 27 جنيهًا، إلا أن أسعار السكر خارج المبادرة ارتفعت لتصل إلى 50 جنيهًا.

السكر يباع بأسعار خيالية والحل في تشديد الرقابة على مراحل التداول

ومن جانبه، أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السبب الرئيسي في أزمة السكر التي تشهدها مصر يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق علي السكر محليًّا.

تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار

وأشار إلى أن ذلك ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم، وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.

المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات من السكر للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا

وقال المنوفي: إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنًا أسبوعيا لكل شركة، وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى ٤٨ جنيهًا.

المخزون الإستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل

وأوضح المنوفي، أنه وفقًا لبيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص "السكر التمويني" وليس“ السكر الحر”.

أسعار السكر في الأسواق، فيتو

يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية لمصر من السكر نحو 3.5 ملايين طن

وأوضح أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية نحو 3.5 ملايين طن، وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر نحو 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.

مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة

وأشارالمنوفي، إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب على السكر.

السكر يباع بـ 3 أسعار في السوق المصري

وأشار إلي أن السكر يباع بثلاثة أسعار هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة بـ 27 جنيها وأخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 إلي 48 جنيها و50 جنيها في بعض الأماكن.

فيتو تستعرض أسعار السلع الغذائية في الأسواق والمحال التجارية والسلاسل الغذائية

وعلى صعيد آخر «فيتو» من خلال جولاتها اليومية على الأسواق، لرصد أسعار السلع الغذائية ومتابعة حالة الأسواق، نستعرض أسعار السلع الغذائية في الأسواق والمحال التجارية والسلاسل الغذائية، التي جاءت كالتالي:

أسعار الأرز في الأسواق، فيتو

أسعار الحليب في الأسواق

البداية مع أسعار الحليب في الأسواق، إذ بلغ سعر لتر اللبن السائب نحو 29 جنيهًا، عبوة حليب وزن نصف لتر بسعر 15 جنيهًا، عبوة حليب وزن لتر تبدأ من سعر 36 جنيهًا.

أسعار الشاي في الأسواق

وعن أسعار الشاي في الأسواق، سجلت عبوة شاي العروسة 40 جرامًا نحو 10 جنيهات، عبوة شاي ليبتون 250 جرامًا نحو 59 جنيهًا، عبوة شاي احمر عدد 25 فتلة بسعر 23 جنيهًا.

أسعار الشاي في الأسواق، فيتو

أسعار البن في الأسواق

وعن أسعار البن في الأسواق، فتباينت أسعار البن في السوق مع ارتفاع سعره خلال الفترات الماضية، ليتراوح سعر البن عبوة وزن 200 جرام من 112 جنيهًا إلى 200 جنيه.

أسعار البن في الأسواق، فيتو

أسعار المكرونة في السوق

وفيما يخص أسعار المكرونة في السوق، بلغ سعر كيلو مكرونة نحو 19 جنيهًا، عبوة مكرونة وزن 400 جرام بسعر 9 جنيهات.

أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

أما أسعار الزيت في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فتباينت ما بين سعر الزيت داخل المبادرة الحكومية، وأسعار الزيت الحر للشركات التي لم تنضم لمبادرة خفض الأسعار، وبلغ سعر زيت خليط عبوة وزن 700 مل نحو 41 جنيهًا.

أسعار كيلو الأرز في المحال التجارية، فيتو

أسعار الأرز في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

أسعار الأرز في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، أيضًا تباينت بين السعر المقدم عليه تخفيضات ضمن المبادرة الحكومية؛ وبين سعر الأرز للشركات التي لم تنضم للمبادرة، وبلغ سعر كيلو الأرز نحو 30 جنيهًا، فيما سجلت عبوة وزن 5 كيلوات من الأرز سعر 140 جنيهًا.

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