جولة "فيتو" في الأسواق تكشف أسعار منتجات الألبان

تباينت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، مع إعلان المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، وتطبيقها بدءًا من منتصف أكتوبر الماضي، إضافة إلى عدم مشاركة بعض الشركات في تقديم تخفيضات على السلع الغذائية ضمن المبادرة الحكومية.

تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار على 7 سلع رئيسية، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، وتشمل الأرز والزيت والسكر والفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة، إضافة إلى الدواجن والبيض اللذين حُددت أسعارهما داخل المبادرة بتخفيضات تصل لـ 15%.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

المواطنون يشتكون من ارتفاع أسعار أنواع من الأجبان في الأسواق

واشتكى عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من تفاوت أسعار منتجات الألبان في الأسواق، وأن هناك بعض أصناف الجبن ارتفعت أسعارها وعلى رأسها النستو والجبن المطبوخ.

هل شهدت أسعار منتجات الألبان ارتفاعات جديدة خلال شهر نوفمبر الجاري

«فيتو» قامت بجولة في الأسواق شملت عدد من المحال التجارية، للوقوف على حالة الأسواق، وهل شهدت أسعار منتجات الألبان ارتفاعات جديدة خلال شهر نوفمبر الجاري؟

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية الرئيسية في المحال التجارية

البداية مع أسعار السلع الغذائية الرئيسية في المحال التجارية، التي جاءت كالتالي:

أسعار الزيت في الأسواق

وعن أسعار الزيت في المحال التجارية، فجاءت كالتالي:

سجل سعر عبوة زيت وزن ١.٦ لتر نحو ١١٢ جنيهًا.

بلغ سعر عبوة زيت وزن ٣.٥ لتر نحو ٢٨١ جنيهًا.

سجلت عبوة زيت وزن ٢.٢ لتر سعر ١٨٠ جنيهًا.

سجلت عبوة زيت وزن 800 مل سعرًا تراوح من 57 جنيهًا إلى ٦٦ جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السمن في المحال التجارية

وعن أسعار السمن في المحال التجارية، فجاءت كالتالي:

سجلت عبوة سمن بقري وزن ٤٥٠ جرامًا نحو ١٤٧ جنيهًا.

سجلت عبوة سمن صفراء وزن كيلو بسعر ٦٥ جنيهًا.

سجلت عبوة سمنه بيضاء وزن كيلو سعر ٦٥ جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية الأخرى في المحال التجارية

وعن أسعار السلع الغذائية الأخرى في المحال التجارية، فجاءت كالتالي:

سجلت شعرية وزن٤٠٠ جرام نحو ١١.٧٥ جنيه.

سجل سعر كيلو أرز مصري نحو ٢٨ جنيهًا، بحد أقصى ٢ كيلو لكل عميل

سجل كيلو مكرونة سعر ١٩ جنيهًا.

سجلت صلصة برطمان وزن ٣٠٠ جرام نحو ١١ جنيهًا.

بلغ سعر زجاجة خل وزن ١ لتر نحو ١٣ جنيهًا.

بدأت أسعار علبة تونة وزن١٤٠ جرامًا من ٤١ جنيهًا.

زجاجة كاتشب تبدأ من سعر ٣٥ جنيهًا العبوه الصغيرة

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

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السكر غير متوفر في المحال التجارية

أما سلعة السكر فلم تكن متوفرة في المحال التجارية التي شملتها جولة فيتو.

أسعار منتجات الألبان في المحال التجارية، فيتو

أسعار منتجات الألبان في المحال التجارية

وعن أسعار منتجات الألبان في المحال التجارية، فجاءت كالتالي:

بل سعر كيلو لبن معلب نحو ٣٤ جنيهًا.

سجلت علبة جبنة نستو عدد ١٦ قطعة سعر من ٣٢ جنيهًا إلى ٤١.٥ جنيه.

سجل زبادي علبة صغيرة سعر ٨.٥ جنيه.

يبدأ سعر علبة جبنه وزن٢٥٠ جرامًا من ١٥ جنيهًا.

يبدأ سعر علبة جبنه وزن ٥٠٠ جرام من ٢٥ جنيهًا.

سجلت علبة جبنه وزن ٤٥٠ جرامًا بسعر ٧٠ جنيهًا.

بلغ سعر علبة جبنه كريمي نحو ٥٠ جنيهًا.

هل ارتفعت أسعار منتجات الألبان في الأسواق

وبعد أن استعرضنا أسعار منتجات الألبان في الأسواق، يبقى الإجابة عن السؤال هل ارتفعت أسعار منتجات الألبان في الأسواق؟

أسعار منتجات الألبان شهدت ارتفاعات طفيفة في بعض المناطق

أكد عدد من التجار خلال جولة فيتو أن أسعار منتجات الألبان شهدت ارتفاعات طفيفة في بعض المناطق، خاصة وأن مستلزمات إنتاج ومدخلات الصناعة ارتفعت، وأن هناك عددا من الشركات التي قامت برفع أسعار منتجات الألبان دون الإعلان عن ذلك.

سبب تفاوت أسعار منتجات الألبان في الأسواق

وأوضحوا أن سبب تفاوت أسعار منتجات الألبان في الأسواق، هو أنه مع حالة الركود التي أصابت السوق المصري متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية، فإن بعض التجار ما زال لديهم البضائع القديمة التي اشتروا على السعر القديم، ومع شرائه البضائع الجديدة تفاجئوا بارتفاع الأسعار.

منتجات الألبان ارتفعت من جنيه إلى 4.5 جنيه في الأسواق

وأشاروا إلى أن منتجات الألبان ارتفعت من جنيه إلى 4.5 جنيه في الأسواق، حسب المنتج وحجمه.