ارتفاع أسعار البيض لـ 153 جنيهًا في المحال التجارية خارج المبادرة الحكومية

ارتفاع أسعار البيض في المحال التجارية، بالرغم من انخفاض سعر البيض في المزرعة اليوم الثلاثاء، إلا ان أسعار البيض واصلت الارتفاع في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية.

ارتفاع أسعار البيض في المحال التجارية، فيتو

جولة ميدانية لفيتو لرصد أسعار السلع الغذائية بالأسواق

وخلال جولة قامت بها «فيتو» شملت عدد من المحال التجارية والسلاسل الغذائية، لرصد أسعار السلع الغذائية في الأسواق، حيث رصدن فيتو تباين أسعار البيض في الأسواق، ما بين سعر البيض ضمن المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وسعر البيض في المحال التجارية والسلاسل التي لم تطبق خصومات وأسعار المبادرة الحكومية.

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أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الثلاثاء مع تطبيق المبادرة الحكومية

البداية مع سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الثلاثاء بلغت نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

ارتفاع أسعار البيض في المحال التجارية، فيتو

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الثلاثاء

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الثلاثاء، فتباينت حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 116 جنيهًا إلى 118 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 119 إلى 120 جنيهًا، أما كرتونة البيض بلدي فتراوحت ما بين 146 إلى 147 جنيهًا.

ارتفاع أسعار البيض في المحال التجارية، فيتو

153 جنيهًا سعر كرتونة البيض داخل عروض التخفيضات

أما خلال جولة فيتو في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، رصدت ارتفاع أسعار البيض في المحال التجارية، إذ تراوح سعر كرتونة البيض من 144 جنيهًا إلى 153 جنيهًا، مع تقديم عرض بالتخفيض وفق ما تم تدوينه بأن هذا سعر البيض خلال العرض.

أسعار البيض البلدي في المحال التجارية

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر البيض البلدي نحو 5.29 جنيه للبيضة الواحدة، وتراوح سعر البيض البلدي من 4 إلى 6 جنيهات للبيضة الواحدة.

وعن أسعار كرتونة البيض البلدي في المحال التجارية، بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 148.7 جنيه، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي من 125 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

أسعار البيض الأبيض في المحال التجارية

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 4.7 جنيه للبيضة الواحدة، ليتراوح سعر البيض الأبيض من 4 إلى 5 جنيهات للبيضة الواحدة.

وفيما يخص أسعار كرتونة البيض الأبيض في المحال التجارية، بلغ متوسط سعر كرتونة البيض الابيض نحو 135.8 جنيه، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 110 جنيهات إلى 150 جنيهًا.

أسعار البيض الأحمر في المحال التجارية

وبلغ متوسط سعر البيض الأحمر نحو 4.8 جنيه للبيضة الواحدة، ليتراوح سعر البيض الأحمر من 4 إلى 5 جنيهات للبيضة الواحدة.

وعن أسعار كرتونة البيض الأحمر في الأسواق، بلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 138 جنيهًا، لتتراوح من 110 جنيهات إلى 150 جنيهًا.