بالأسماء، وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على السماح لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 2212 لسنة 2023



وتضمن نص القرار،وزارة الداخلية قـرار رقم 2212 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم محسن سيد إبراهيم على - وآخرهم أحمد خالد محمد السيد النجار).

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أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

1 السيد/ محسن سيد إبراهيم على بنى سويف 26/9/1955 البريطانية 2 السيد/ هشام على زين العابدين سالم هيكل القاهرة 29/10/2000 « 3 السيد/ إسلام نبيل أحمد فتحى عبد الرحيم القاهرة 26/2/1981 « 4 السيد/ حسام صلاح الدين مصطفى عبد العال مصطفى الإسكندرية 25/9/2006 الأمريكية 5 السيد/ مصطفى صلاح الدين مصطفى عبد العال مصطفى الإسكندرية 19/11/2003 « 6 السيد/ عمرو أحمد محمد فتحى الشحات درغام أمريكا 20/4/2001 « 7 السيد/ محمد عبد السلام عبد الشافى منصور الجيزة 10/7/1988 الكندية 8 السيد/ وليد حسين السيد السيد الكويت 6/5/1982 « 9 السيد/ مصطفى خالد محمد البنان القاهرة 10/10/1998 « 10 السيدة/ مى محمد كامل حامد الزامل الدقهلية 16/6/1991.

« 11 السيدة/ ليلى إبراهيم محسن كريم إبراهيم الإسكندرية 27/7/2005 « 12 السيدة/ زينب محمود عبد القادر محمد الإسكندرية 7/11/1990 الهولندية 13 السيد/ مينا نشأت رشدى منصور بطرس هولندا 27/3/2001 « 14 السيد/ مينا هانى صبحى حبيب غطاس السودان 11/8/1987 السودانية 15 السيد/ صرابامون يوحنا فتحى ناشد معوض سليمان السودان 10/5/2000 « 16 السيد/ أندرو أمير روبيل ينى إسكندر السودان 27/8/2005 « 17 السيد/ مرقس عادل أمين إبراهيم حنا السودان 2/9/2003 « 18 السيد/ عمرو محمد عبد العزيز عبد السلام الإمارات العربية 28/7/1998 المغربية 19 السيد/ بدر ألكسندر راتب رشدى صلاح الدين الإسكندرية 10/6/2005 الألمانية 20 السيد/ هيثم إبراهيم فتحى عبده شداد البحيرة 24/9/1985 الأسترالية 21 السيد/ أحمد خالد محمد السيد النجار الكويت 29/8/1998 الفلبينية

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