الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الداخلية تعلن أسعار حج القرعة 2024 ومواعيد وأماكن السداد

قرعة الحج، فيتو
قرعة الحج، فيتو

كشفت وزارة الداخلية عن تكاليف حج القرعة لعام 1445هـ / 2024م، لإستكمال إجراءات السفر والتعليمات التى يجب على الحجاج اتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

وأوضحت وزارة الداخلية أن تحصيل تكاليف حج القرعة بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر - القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (علــى حساب مـدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة") اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 21/11/2023م وحتى يوم الإثنين الموافق 11/12/2023م.
 

Advertisements

وأشارت إلى أن تكاليف الحج مبلغ وقدره (149,000 مائة وتسعة وأربعون ألف جنيه فقط)، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة والتى سيتم الإعلان عنها فور تحديدها من الناقل الوطنى لكل فائز على حدة، فيما عدا حــالات (كبار السن - ذوى الهمم "ومُرافـقيهم الوجوبين") يكون السداد لهم معًا  حـــيث يتم الســداد بموجــب بطاقــات الرقــم القــومى السارية الصلاحية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حج القرعة قرعة الحج 2024 تكلفة حج القرعة 2024 بوابة الحج المصرية بالرقم القومي تقديم حج القرعة شروط المشاركة في قرعة الحج وزارة الداخلية قرعة الحج 2024 موعد قرعة الحج مواعيد قرعة الحج

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، كوبرى 6 أكتوبر ومحور صفط اللبن الأكثر زحاما

القبض على مالكي شركة لاستيراد السيارات المجهزة طبيا للنصب على المواطنين بالمهندسين

ضبط 37 متهمًا بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و230 تاجر مخدرات

حبس اثنين من العناصر الإجرامية بتهمة إدارة بؤرة لتجارة مخدري الحشيش والهيدرو في الإسماعيلية

الأمن يكشف ملابسات تغيب طالب الهرم

حبس مزارع بتهمة قتل عامل فى المنيا بسبب خلافات الجيرة

أخبار الحوادث اليوم.. النيابة تعاين موقع انهيار عقار بورسعيد.. وضبط القائم على إدارة 29 موقعا إلكترونيا لبث الأفلام والمسلسلات

حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالغربية

الأكثر قراءة

الداخلية تعلن أسعار حج القرعة 2024 ومواعيد وأماكن السداد

مهاجم محلي يدخل دائرة اهتمام الأهلى (فيديو)

كيف زلزلت ليلى مراد الكيان.. ولماذا طاردتها إسرائيل حتى بعد وفاتها ؟ (فيديوجراف)

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

التحريات تكشف مفاجآت جديدة بشأن راقصة الساحل الشرير

انتفاضة إلكترونية بعد التنمر على نجوى إبراهيم: "إنتي أم المصريين التانية"

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية

الأهلى، كواليس اجتماع كولر مع إمام عاشور (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

الحادث الثالث خلال 24 ساعة، مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

دراسة جديدة تكشف: 94% من الشباب يشعرون بالأمان على الإنترنت

انتقاما من إيلون ماسك، البيت الأبيض يدشن حسابا في "ثريدز"

قتلى وجرحي في دهس سيارة حشد من أنصار رئيس ليبيريا المنتخب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-11-2023

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

خسائر إسرائيل الاقتصادية جراء العدوان على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية