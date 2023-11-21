الداخلية تعلن أسعار حج القرعة 2024 ومواعيد وأماكن السداد
كشفت وزارة الداخلية عن تكاليف حج القرعة لعام 1445هـ / 2024م، لإستكمال إجراءات السفر والتعليمات التى يجب على الحجاج اتباعها أثناء أداء فريضة الحج.
وأوضحت وزارة الداخلية أن تحصيل تكاليف حج القرعة بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر - القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (علــى حساب مـدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة") اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 21/11/2023م وحتى يوم الإثنين الموافق 11/12/2023م.
وأشارت إلى أن تكاليف الحج مبلغ وقدره (149,000 مائة وتسعة وأربعون ألف جنيه فقط)، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة والتى سيتم الإعلان عنها فور تحديدها من الناقل الوطنى لكل فائز على حدة، فيما عدا حــالات (كبار السن - ذوى الهمم "ومُرافـقيهم الوجوبين") يكون السداد لهم معًا حـــيث يتم الســداد بموجــب بطاقــات الرقــم القــومى السارية الصلاحية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.
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