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ثقافة وفنون

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

اميرة اديب، فيتو
اميرة اديب، فيتو

عمرو أديب ، علقت الفنانة الشابة أميرة أديب ابنة عم خالد عمرو أديب نجل الإعلامي عمرو أديب على حفل زفافه والذي أقيم الجمعة الماضي في أجواء عائلية

https://www.instagram.com/reel/Cz4csaFStva/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 

وقالت أميرة أديب خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي ”:" أنا أصغر واحدة في العيلة وأنا البنت الوحيدة اللي في العيلة، علشان كدا سموني أميرة، ولما كبرت لقيت نفسي محاطه برجاله كتير أوي فيهم ولاد عمي، وخالد كان معايا في المدرسة وزي أخويا بالظبط ".

وأضافت:" أنا حاسة اني كبرت أوي ومش فاهمة ايه اللي بيحصل".

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واحتفل الإعلامي عمرو أديب بزفاف نجله خالد، في حضور اقتصر على الأهالي والأصدقاء والمقربين.

وظهر “خالد” وهو يرقص مع عروسته أثناء حفل زفافهما والسعادة تظهر عليهما.

وكانت الإعلامية لميس الحديدي حرصت على تهنئة “خالد” نجل زوجها عمرو أديب  بمناسبة  خطوبته في شهر أغسطس الماضي، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

خطوبة نجل الإعلامي عمرو أديب

ونشرت “لميس” مجموعة صور من حفل خطوبة خالد نجل عمرو أديب، وعلقت قائلة: “أول عريس من شباب عيلة أديب مبروك خالد أديب وفرح الطوخى، مبروك لوالدته العزيزة أماني سوكا وعقبالك يا نور”.

 

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