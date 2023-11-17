أول صور من حفل زفاف نجل عمرو أديب
يحتفل الإعلامي عمرو أديب بحفل زفاف نجله خالد، في حضور اقتصر على الأهالي والأصدقاء والمقربين.
وظهر “خالد” وهو يرقص مع عروسته أثناء حفل زفافهما والسعادة تظهر عليهما.
وكانت الإعلامية لميس الحديدي حرصت على تهنئة “خالد” نجل زوجها عمرو أديب بمناسبة خطوبته في شهر أغسطس الماضي، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
خطوبة نجل الإعلامي عمرو أديب
ونشرت “لميس” مجموعة صور من حفل خطوبة خالد نجل عمرو أديب، وعلقت قائلة: “أول عريس من شباب عيلة أديب مبروك خالد أديب وفرح الطوخى، مبروك لوالدته العزيزة أماني سوكا وعقبالك يا نور”.
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