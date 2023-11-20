أخبار الفن اليوم.. الحكم على شاكيرا بالسجن والغرامة.. وبشرى تتحدث عن القضية الفلسطينية فى أمريكا

شهدت الساحة الفنية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الفنية المتنوعة نستعرض أبرزها::

كشفت تقارير صحفية، أن شاكيرا ومكتب المدعي العام الإسباني، توصلا إلى تسوية ترضي الطرفين، حيث سيتم إنهاء محاكمتها بتهمة التهرب الضريبي، في برشلونة، مقابل اعترافها، بالذنب ودفع غرامة مالية تقدر بـ7 ملايين يورو.

كما حكمت المحكمة، على المغنية الكولومبية شاكيرا، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، بعد إقرارها بالذنب.

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طرح المطرب مسلم، أحدث أعماله الغنائية فيديو كليب "أنا عربي" على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والتي تضامن ودعم فيها الشعب الفلسطيني، وأهل غزة ضد ما يواجهونه من قوات الاحتلال، من جرائم حرب ودمار وانتهاكات متواصلة على الشعب الشقيق.

والأغنية كلمات محمد إبراهيم، ومن ألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

من جديد عاد فيلم أحمد حلمي الأخير “واحد تاني” للصدارة، وهو الفيلم الذي عرض بموسم عيد الفطر الماضي وحقق إيرادات مرتفعة تخطت 63 مليون جنيه بدور العرض السينمائية في مصر، وتجاوزت أيضًا الـ 640 مليون في دول الخليج.

وتصدر اليوم الإثنين 20 نوفمبر فيلم "واحد تاني" قائمة الأفلام الأكثر بمنصة نتفليكس العالمية، حيث احتل المركز الأول في مصر عبر المنصة الرقمية.

تقرر تقديم موعد طرح فيلم "شماريخ" ليعرض يوم 7 ديسمبر المقبل بدور العرض السينمائى المصري ومختلف الدول العربية، فكان من المفترض أن يتم طرحه يوم 13 ديسمبر.

كما تقرر إدراجه تحت تصنيف رقابي بكونه غير صالح للأطفال وبداية مشاهدة تبدأ من 12 +، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقائق، من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين، وبتأليف وإخراج عمرو سلامة.

وقرر صناع فيلم “شماريخ” عرضه خلال الفترة المقبلة في عدة دول عربية على رأسها مصر، وذلك بعد سلسلة تأجيلات كثيرة شهدها الفيلم الذي كان من المفترض عرضه منذ عدة أشهر.

حلت النجمة بشرى ضيفة على بودكاست "The Shift Podcast" مع كينج زو في أمريكا، في إطار دعمها للقضية الفلسطينية، حيث تحدثا لفترة طويلة عن الأمر.

وتحدثت بشرى عن القضية الفلسطينية من منطلق كونها فنانة مصرية وعربية استغلت موقعها وإجادتها لأكثر من لغة لدعم القضية حتى اللحظة.

توفي الممثل البريطاني جوس آكلاند عن عمر يناهز الـ 95 عاما، بسبب أمراض الشيخوخة.



وأعلن خبر الوفاة عائله الفنان الراحل، فيما أصدر ول بيرسون، مدير أعمال جوس آكلاند، بيانا لنعيه. نشرته صحيفة هوليوود ريبورتر.

وجاء في البيان: "توفي آكلاند بسلام بسبب كبر سنه، محاطًا بعائلته، لقد كان واضحًا ومثقفًا حتى النهاية، لقد احببته بشدة، وبالنسبة لي، فهو السبب وراء وجود كلمة عظيم في القاموس.. كان الراحل مثال للأب المحب.. بصوته المميز، وحضوره المهيمن، وقوته وجاذبيته التي كانت فريدة من نوعها، سيظل في الأذهان كواحد من أكثر الممثلين الموهوبين والمحبوبين في بريطانيا".