الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم.. الحكم على شاكيرا بالسجن والغرامة.. وبشرى تتحدث عن القضية الفلسطينية فى أمريكا

شاكيرا، فيتو
شاكيرا، فيتو

شهدت الساحة الفنية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الفنية المتنوعة نستعرض أبرزها::

 

الحكم على شاكيرا بالسجن 3 سنوات وغرامة 7 ملايين يورو بتهمة التهرب الضريبي

كشفت تقارير صحفية، أن شاكيرا ومكتب المدعي العام الإسباني، توصلا إلى تسوية ترضي الطرفين، حيث سيتم إنهاء محاكمتها بتهمة التهرب الضريبي، في برشلونة، مقابل اعترافها، بالذنب ودفع غرامة مالية تقدر بـ7 ملايين يورو.

 

كما حكمت المحكمة، على المغنية الكولومبية شاكيرا، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، بعد إقرارها بالذنب. 

Advertisements

 

مسلم يطرح أغنية أنا عربي تضامنا مع أهل غزة

طرح المطرب مسلم، أحدث أعماله الغنائية فيديو كليب "أنا عربي" على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والتي تضامن ودعم فيها الشعب الفلسطيني، وأهل غزة ضد ما يواجهونه من قوات الاحتلال، من جرائم حرب ودمار وانتهاكات متواصلة على الشعب الشقيق.
والأغنية كلمات محمد إبراهيم، ومن ألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

فيلم أحمد حلمي الأخير يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على "نتفليكس"

من جديد عاد فيلم أحمد حلمي الأخير “واحد تاني” للصدارة، وهو الفيلم الذي عرض بموسم عيد الفطر الماضي وحقق إيرادات مرتفعة تخطت 63 مليون جنيه بدور العرض السينمائية في مصر، وتجاوزت أيضًا الـ 640 مليون في دول الخليج.

وتصدر اليوم الإثنين 20 نوفمبر فيلم "واحد تاني" قائمة الأفلام الأكثر بمنصة نتفليكس العالمية،  حيث احتل المركز الأول في مصر عبر المنصة الرقمية.

تقديم موعد طرح فيلم شماريخ بالسينمات فى مصر والدول العربية

تقرر تقديم موعد طرح فيلم "شماريخ" ليعرض يوم 7 ديسمبر المقبل بدور العرض السينمائى المصري ومختلف الدول العربية، فكان من المفترض أن يتم طرحه يوم 13 ديسمبر.

كما تقرر إدراجه تحت تصنيف رقابي بكونه غير صالح للأطفال وبداية مشاهدة تبدأ من  12 +، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقائق، من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين، وبتأليف وإخراج عمرو سلامة.

وقرر صناع فيلم “شماريخ” عرضه خلال الفترة المقبلة في عدة دول عربية على رأسها مصر، وذلك بعد سلسلة تأجيلات كثيرة شهدها الفيلم الذي كان من المفترض عرضه منذ عدة أشهر.

بشرى تتحدث عن القضية الفلسطينية

حلت النجمة بشرى ضيفة على بودكاست "The Shift Podcast" مع كينج زو في أمريكا، في إطار دعمها للقضية الفلسطينية، حيث تحدثا لفترة طويلة عن الأمر.
وتحدثت بشرى عن القضية الفلسطينية من منطلق كونها فنانة مصرية وعربية استغلت موقعها وإجادتها لأكثر من لغة لدعم القضية حتى اللحظة.

وفاة الممثل جوس آكلاند عن عمر ناهز الـ 95 عاما

توفي الممثل البريطاني جوس آكلاند  عن عمر يناهز الـ 95 عاما، بسبب أمراض الشيخوخة.


وأعلن خبر الوفاة عائله الفنان الراحل، فيما أصدر ول بيرسون، مدير أعمال جوس آكلاند، بيانا لنعيه. نشرته   صحيفة هوليوود ريبورتر.

وجاء في البيان: "توفي آكلاند بسلام بسبب كبر سنه، محاطًا بعائلته، لقد كان واضحًا ومثقفًا حتى النهاية، لقد احببته بشدة، وبالنسبة لي، فهو السبب وراء وجود كلمة عظيم في القاموس.. كان الراحل مثال للأب المحب.. بصوته المميز، وحضوره المهيمن، وقوته وجاذبيته التي كانت فريدة من نوعها، سيظل في الأذهان كواحد من أكثر الممثلين الموهوبين والمحبوبين في بريطانيا".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلم واحد تاني منصة نتفليكس شاكيرا اخبار الفن

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم، سحب 4 أفلام من دور العرض المصرية..الهضبة يستعيد نشاطه الفني.. ومخرج يهدي فيلمه الجديد للراحل مصطفى درويش

أخبار الفن اليوم: وفاة الفنان التشكيلي عسران عبدالفتاح.. عودة برنامج أكس فاكتور.. وويجز يحذف فيسبوك وماسنجر

الأكثر قراءة

جماعة الحوثي تنشر مشاهد توثق لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر (فيديو)

الاتهامات الموجهة للراقصة حورية بعد القبض عليها في الإسكندرية

الدرندلي يتحدث عن خلافات وائل رياض مع المدرب العام لمنتخب الشباب

إيطاليا تطيح بأوكرانيا وتخطف بطاقة التأهل إلى يورو 2024

اللقطات الأولى لحريق محول كهرباء ملاهي أطفال منطقة العجيزي في طنطا (فيديو)

ملابس فاضحة ورقص خليع، مقاطع فيديو مخلة تقود الراقصة حورية للسجن

على طريقة جابر القرموطي، عمرو أديب يمزق صورة نتنياهو على الهواء

مباريات نارية للأندية المصرية في انطلاق مجموعات البطولات الإفريقية.. الأهلي يصطدم بميدياما الغاني بستاد السلام.. والزمالك يستضيف أبو سليم الليبي ببرج العرب

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

مزاد يبدأ من 8 ملايين يورو على قمصان ميسي في كأس العالم 2022

وفاة 500 حالة كل أسبوع، الكوليرا تحصد الأهالي في زيمبابوي

بعد 3 سنوات، انتهاء أكبر محاكمة لأقوى عصابات المافيا في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

زيادة أسعار المعدن الأصفر اليوم، الجنيه الذهب يتخطى حاجز الـ 22 ألف جنيه

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

استقرار سعر اليوان الصيني في ختام التعاملات مقابل الجنيه اليوم

المزيد

انفوجراف

مصر تتقدم 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أخى يطالبنا بحق حرمانه من التعليم من ميراث أبي؟.. وأمين الفتوى يجيب

رمضان عبد المعز: هذا ثواب من يعفو عن الناس عند الله

المزيد
الجريدة الرسمية