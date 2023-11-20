توفي الممثل البريطاني جوس آكلاند، أمس 19 نوفمبر 2023، عن عمر يناهز الـ 95 عاما، بسبب أمراض الشيخوخة.

وفاة الممثل جوس آكلاند عن عمر ناهز الـ 95 عاما

وأعلن خبر الوفاة عائله الفنان الراحل، فيما أصدر ول بيرسون، مدير أعمال جوس آكلاند، بيانا لنعيه. نشرته صحيفة هوليوود ريبورتر.

وجاء في البيان: "توفي آكلاند بسلام بسبب كبر سنه، محاطًا بعائلته، لقد كان واضحًا ومثقفًا حتى النهاية، لقد احببته بشدة، وبالنسبة لي، فهو السبب وراء وجود كلمة عظيم في القاموس.. كان الراحل مثال للأب المحب.. بصوته المميز، وحضوره المهيمن، وقوته وجاذبيته التي كانت فريدة من نوعها، سيظل في الأذهان كواحد من أكثر الممثلين الموهوبين والمحبوبين في بريطانيا".

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من هو الممثل جوس آكلاند

وشارك الممثل الراحل جوس آكلاند، في أكثر من 100 فيلم ومسلسل تلفزيوني، مثل White Mischief وLethal Weapon 2 عام 1989.

وولد آكلاند عام 1928 في منطقة لادبروك جروف بلندن، ونشأ في كيلبورن شمال لندن.