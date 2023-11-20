بشرى تدافع عن القضية الفلسطينية في بودكاست بأمريكا

حلت النجمة بشرى ضيفة على بودكاست "The Shift Podcast" مع كينج زو في أمريكا، في إطار دعمها للقضية الفلسطينية، حيث تحدثا لفترة طويلة عن الأمر.

بشرى تتحدث عن القضية الفلسطينية

وتحدثت بشرى عن القضية الفلسطينية من منطلق كونها فنانة مصرية وعربية استغلت موقعها وإجادتها لأكثر من لغة لدعم القضية حتى اللحظة.

وتعد بشرى من النجمات الحريصين على الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ بداية الحرب، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، وكانت من أوائل الفنانين الذين تفاعلوا مع الأمر وقالت في بدايتها إن العلم هو سلاحنا.

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وقالت بشرى إن السلاح التكنولوجي أيضا يجب أن يتم توظيفه بشكل يخدم القضية رغم كل سبل تضييق الخناق علينا من الغرب حتى لا يصل صوتنا نظرا لتحكمهم في منصات التواصل الاجتماعي بشكل كامل لتوصيل أصل الحكاية لكل بلدان العالم باختلاف لغاتهم من أصحاب القضية أنفسهم وأطراف تختلف في وجهات نظرها عن الإعلام الغربي المعتاد.

وأضافت بشرى أن الفنان عندما يتحدث أكثر من لغة يستطيع أن يتحدث مع الغرب ويؤثر فيهم ويغير وجهة نظرهم السلبية تجاه العرب.