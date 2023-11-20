تقديم موعد طرح فيلم شماريخ بالسينمات فى مصر والدول العربية

تقرر تقديم موعد طرح فيلم "شماريخ" ليعرض يوم 7 ديسمبر المقبل بدور العرض السينمائى المصري ومختلف الدول العربية، فكان من المفترض أن يتم طرحه يوم 13 ديسمبر.

كما تقرر إدراجه تحت تصنيف رقابي بكونه غير صالح للأطفال وبداية مشاهدة تبدأ من 12 +، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقائق، من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين، وبتأليف وإخراج عمرو سلامة.

وقرر صناع فيلم “شماريخ” عرضه خلال الفترة المقبلة في عدة دول عربية على رأسها مصر، وذلك بعد سلسلة تأجيلات كثيرة شهدها الفيلم الذي كان من المفترض عرضه منذ عدة أشهر.

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وينتظر صناع فيلم “شماريخ" عرضه لأول مرة عالميا ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ضمن برنامج "روائع عربية" وذلك يوم 7 ديسمبر بحضور أبطال العمل وشركة الإنتاج، وذلك لبدء عرضه في السينمات المصرية والعربية.

وسيقام عرض خاص للفيلم بعدها في دبي بالإمارات العربية المتحدة بحضور صناع الفيلم وأبطاله مع الصحفيين والإعلاميين والجمهور.

قصة فيلم شماريخ

تدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

أبطال فيلم شماريخ

ضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.