فيلم أحمد حلمي الأخير يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على "نتفليكس"

من جديد عاد فيلم أحمد حلمي الأخير “واحد تاني” للصدارة، وهو الفيلم الذي عرض بموسم عيد الفطر الماضي وحقق إيرادات مرتفعة تخطت 63 مليون جنيه بدور العرض السينمائية في مصر، وتجاوزت أيضًا الـ 640 مليون في دول الخليج.

فيلم واحد تاني

وتصدر اليوم الإثنين 20 نوفمبر فيلم "واحد تاني" قائمة الأفلام الأكثر بمنصة نتفليكس العالمية، حيث احتل المركز الأول في مصر عبر المنصة الرقمية

جدير بالذكر أن فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمى، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى مشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور.

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والفيلم من إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرچي فيلمز، وماچيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

الفنان أحمد حلمي

ومؤخرًا، كشف النجم أحمد حلمي كواليس تحضيره لأحدث أعماله السينمائية، والتي من المقرر أن يبدأ تصويرها خلال الفترة المقبلة.

فيلم أحمد حلمي الجديد

وقال أحمد حلمي خلال لقائه مع برنامج sold out مع الإعلامي محمود سعد المذاع عبر قناة cbc إنه يحضر لفيلم من المقرر بدء تصويره شهر يناير المقبل، وينتمي إلى طبيعة الأعمال السيكولوجية التي تخص مشاكل وعقد الأطفال.

وعن عدم تقديمه أعمال درامية، أكد أحمد حلمي أنه وخلال الفترة المقبلة سيقدم عمل سيكون مفاجأة.

أحمد حلمي ومنى زكي

وكشف النجم أحمد حلمي عن حلمه الذي لم يحققه رفقة زوجته النجمة منى زكي، وذلك خلال لقائه في برنامج "sold out" مع الإعلامي محمود سعد، والمذاع عبر قناة cbc.

وقال أحمد حلمي: "نفسي إن أنا وهي نلف العالم.. أنا كان نفسي أسافر وألف العالم وأشوف حتت ما شوفتهاش.. دا كان حلم عندي من قبل ما أتجوز أصلًا".

وتابع: "ولما اتجوزت حاسس إني مش عايز أعمل كدا غير أنا وهي مع بعض".