الإثنين 20 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مسلم يطرح أغنية أنا عربي تضامنا مع أهل غزة

مسلم، فيتو
مسلم، فيتو

طرح المطرب مسلم، أحدث أعماله الغنائية فيديو كليب "أنا عربي" على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والتي تضامن ودعم فيها الشعب الفلسطيني، وأهل غزة ضد ما يواجهونه من قوات الاحتلال، من جرائم حرب ودمار وانتهاكات متواصلة على الشعب الشقيق.

أغنية أنا عربي لمسلم

والأغنية كلمات محمد إبراهيم، ومن ألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.. وتقول كلمات "أنا عربي":

انا الطفل اللي شيبتوه، وسيبتوه تراب ارضه
و كل متقتلوه تلقوا، في غيره بيتولد برضه

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انا بحلم ببيت هادي، لا نار ولا ضرب ولا الغام
انا بطلب حقوقي وليه، حقوقي خلاص بقيت احلام

ف ايدي حجر لكن ثابت، ف ايدكم انتم سلاح ونفوذ 
و شايف خوفكم ف عيونكم، وانا قدامكوا مش مهزوز

انا عربي فلسطيني.. انا بكل اللغات انسان
انا نابلس وانا حيفا وانا يافا وانا بيسان

انا القدس اللي صادروها وحطوا عليها مليون قفل
وكل اللي اتولد فيها بيتصنف شهيد مش طفل

انا بيت لحم ورآم الله.. وشيخ جراح وانا الناصرة 
وانا غزه اللي فيها الناس، دموعهم نازله م الحسرة

انا إسمي الشهيد الحي.. وعايش تحت خط النار 
لا خايف م الرصاص الجاي.. ولا بيهمني استعمار

انا الطفل اللي شيبتوه، وسيبتوه تراب ارضه
و كل متقتلوه تلقوا، في غيره بيتولد برضه

 

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أهل غزة الشعب الفلسطيني المطرب مسلم محمد إبراهيم

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