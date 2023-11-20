أخبار الاقتصاد اليوم، البورصة تخسر 13 مليار جنيه، وصعود جديد بأسعار الذهب، وارتفاع معدل الشمول المالي

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

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وسجل سعر جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 5.5 إلى 8.5 جنيه، برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5 إلى 9 جنيهات، برتقال بلدي من 4.5 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا.

وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين، بلغ سعر بلح أم الفراخ من 6 إلى 9 جنيهات، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح زغلول من 18 إلى 20 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 13 إلى 15 جنيهًا، بلح بارحي 60 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا، سعر كاكا من 10 إلى 20 جنيهًا، سعر رمان من 8 إلى 20 جنيهًا، الجوافة من 5 إلى 11 جنيهًا، فراولة من 15 إلى 20 جنيهًا، سعر كانتلوب من 10 إلى 13 جنيهًا، سعر تين برشومي من 8 إلى 12 جنيهًا.

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الإثنين، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا.

وسجل سعر أناناس 50 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا، سعر باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا.

وتراوح سعر موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا.

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء تعاملات اليوم الإثنين

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.44 جنيه للشراء، و38.61 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.87 جنيه للشراء، و35.03 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.80 جنيه للشراء، و20.88 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.20 جنيه للشراء، و20.29 جنيه للبيع.



وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.



وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.



البورصة تخسر 13 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 24760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 29814 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 10542 نقطة.



وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4856 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 7155 نقطة.

ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 68% في يونيو 2023



أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي نجح في قيادة منظومة الدفع الإلكتروني المصرية لتصبح الرائدة إفريقيا، والأحدث تكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط، مما انعكس على ارتفاع معدل الشمول المالي بصورة كبيرة ليصل إلى 68% في يونيو 2023.

وأوضح أبو النجا في كلمته خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر PAFIX، أن البنك سيستمر في جهوده لتطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، باعتبارها حجر الأساس لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي نحو مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

وجاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر PAFIX، اليوم الإثنين، وذلك ضمن فعاليات معرض Cairo ICT، والتي تستمر حتى 22 نوفمبر 2023.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمعرض، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وعدد كبير من الخبراء الدوليين والمحلين والمهتمين بالشمول المالي وتطورات نظم الدفع الرقمي.





الجمارك تعلن بيع ذهب وفضة بالبورصة السلعية بـ 166 مليون جنيه

أجرت مصلحة دمغ المصوغات والموازين مزايدات مفتوحة على 54 لوطا من الذهب والفضة الثلاثاء الماضي، خاصة بمصلحة الجمارك بالبورصة المصرية للسلع.

وقالت المصلحة إنه تم بيع 31 لوط سبائك ذهبية بإجمالي وزن 68.4 كيلو جرام، بالإضافة إلى 23 لوط سبائك فضة، بإجمالي وزن 63 كيلو جرام، حيث بلغت الحصيلة 166 مليون جنيه.

يذكر أن هذه اللوطات تم حجزها على ذمة قضايا، ويتم الحجز بمصلحة الدمغة والموازين لحين الفصل في هذه القضايا وبعد صدور الحكم بالمصادرة تقوم مصلحة الجمارك بإخطار مصلحة الدمغة والموازين ليتم بيع هذه اللوطات لصالح مصلحة الجمارك.



وتشير المادة 31 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والقرارات المتعلقة بهما بأن تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك العملة، بحيث تحصل على 15% من ثمن المبيعات مقابل المصاريف التي تتحملها لمباشرة إجراءات البيع، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية

الذهب اليوم الإثنين 2023-11-20 وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية بقيمة ٤٠ جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3154 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2760 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2371 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1853 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 21920 جنيهًا.

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