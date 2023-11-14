رقم كبير للغاية، الجمارك تكشف كمية الذهب المفرج عنها ضمن مبادرة الإعفاء

كشفت مصلحة الجمارك عن كميات الذهب المفرج عنها من المنافذ الجمركية منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣ في الفترة من ۲۰٢٣/٥/١١حتی ۲۰۲۳/۱۱/۱۱.



مطار القاهرة الدولي.

الكمية (بالكيلو جرام)

٢٨٦٦,٧٧٧

منفذي قسطل وأرقين البرى

119,363

مطار برج العربي الدولي

175,805



مطار الأقصر الدولي



۸٫۲٠٦

مطار سوهاج الدولي

۲۹٫۸۸۸

مطار أسيوط الدولي

6.495



مطار شرم الشيخ الدولي

6,467

المجموع

٢٢١٣.٠٠١

وأعلنت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أنأسعار الذهب ارتفعت اليوم بقيمة 30 جنيها نتيجة لارتفاع السعر فى البورصة العالمية حيث وصلت أسعار الذهب إلى 1970 دولارا حاليا.

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وقال عمرو المغربى، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات خاصة، إن الذهب كان وصل الى 2005 دولارات الشهر الماضي، والآن يدور حول 1970 دولارا، وكلما كانت الأحداث الدولية والصراعات الدائرة مستمرة كلما ارتفعت أسعار الذهب.

ونصح عضو مجلس إدارة الشعبة كل الذين لديهم فائض من المال الراغبين فى الاستثمار التوجه نحو الذهب وذلك بعد زيادة سعر الجرام نحو 500 جنيه خلال شهر ونصف تقريبا.

اخر تحديث لسعر الذهب اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3051جنيهًا وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2670 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2289 جنيهًا وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1792 جنيهًا وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 21320 جنيهًا.

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اسعار الذهب اليوم، فيتو

حظر التجارة في المعادن الثمينة

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

ونص القرار على أن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

وتشمل الأوراق المقدمة للمصلحة (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسئول).

كما ألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه.

ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضًا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

مد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب مع الوافدين من الرسوم الجمركية

ووافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الطلب المقدم من الشعبة العامة للذهب للمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد في اجتماعه بتاريخ 17 أكتوبر الحالي لتمديد العمل بالقرار رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بإعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.

وجاء قرار مجلس الوزراء بمد العمل بالقرار بإعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14 % قيمة ضريبة القيمة المضافة علي قيمة المصنعية فقط وليس إجمالي وزن الذهب والمتفق عليها بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب المصرية والموقع بشأنها اتفاقية آليات المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو المقبل من العام المقبل 2024 وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

جدير بالذكر أن القرار الصادر من مجلس الوزراء في مايو الماضي والذي تم تمديد العمل به اليوم قد ساهم في تحقيق نتائج إيجابية على حركة دخول الذهب والمشغولات الذهبية للأسواق المصرية من الخارج دون الحاجة لتوفير سيولة دولارية لاستيرداه كما ساهم في تحقيق توازن نسبي بين حجم الطلب المتزايد بالأسواق المحلية على الذهب والمشغولات الذهبية وحجم المعروض بالأسواق كما ساهم في تحقيق توازن نسبي في الأسعار.