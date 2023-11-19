الأحد 19 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر الفراولة يتراجع 5 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

 أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

  تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، وفي السطور التالية،  والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الأحد

  وسجل سعر جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 5 إلى 8.5 جنيه، برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 8.5 جنيه، برتقال بلدي من 5 إلى 6.5 جنيه.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 وتراوح سعر عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 9 إلى 15 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد، بلغ سعر بلح أم الفراخ من 6 إلى 9 جنيهات، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح زغلول من 18 إلى 20 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 12 إلى 16 جنيهًا،  بلح بارحي 60 جنيهًا،  بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا، سعر رمان من 8 إلى 20 جنيهًا، الجوافة من 6 إلى 10 جنيهات، فراولة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر كانتلوب من 10 إلى 14 جنيهًا، سعر تين برشومي من  8 إلى 12 جنيهًا،  سعر كاكا من 10 إلى 20 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الأحد، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 15  إلى 25 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا.

وسجل  سعر أناناس 50 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا، سعر باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الأحد

وتراوح سعر موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم الأحد 19-11-2023 بقنا

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أسعار الفاكهة الأحد 19-11-2023 في الدقهلية

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