الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الجيزة تنشر معدات شفط المياه بمنازل ومطالع الكباري والأنفاق استعدادا لسقوط الأمطار

انتشار سيارات شفط
انتشار سيارات شفط المياه في الجيزة، فيتو

نشرت محافظة الجيزة العديد من الأجهزة والمعدات وسيارات شفط الأمطار بمنازل ومطالع الكبارى والأنفاق وبمحيط المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة لمواجهة حالات الطقس السيئ وسقوط الأمطار، غدا الثلاثاء، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

 

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد على رفع  درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة، للتعامل مع هطول الأمطار وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار بعدد من القطاعات.

 

Advertisements

 


سيارات شفط الأمطار بمنازل ومطالع الكبارى والأنفاق

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لانتشار الأجهزة والمعدات وسيارات شفط الأمطار بمنازل ومطالع الكبارى والأنفاق وبمحيط المحاور والطرق الرئيسية والنقاط الساخنة والتى تم تحديدها مسبقًا بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة. 

 

وشدد على استمرار وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الطقس، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الجيزة على أن يتم توفير حملات مركزية يتم توجيهها إلى النقاط التي بحاجة إلى تدعيم للفرق والمعدات، وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين وعدم تأثر الحركة المرورية.

وأكد المحافظ على الانعقاد الدائم لغرفة عمليات المحافظة للتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن ومختلف الأجهزة المعنية، وذلك للتعامل مع أي طوارئ، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين والخاصة بتراكمات مياه الأمطار على رقم طوارئ 114.

عقبة كبيرة في طريق منتخب نيجيريا لإقالة بيسيرو

في يوم القرية، بني سويف تبحث مشكلات ومطالب أهالي العواونة بإهناسيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة الهيئة العامة للأرصاد الجوي الطقس السيء الصرف الصحي هيئة الأرصاد الجوية شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظ الجيزة محافظة الجيزة

مواد متعلقة

في يوم القرية، بني سويف تبحث مشكلات ومطالب أهالي العواونة بإهناسيا

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين

أرقام محمود تريزيجيه مع منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا

جيش الاحتلال: لا يوجد اتصال مع طاقم السفينة التي اختطفها الحوثيون

الأكثر قراءة

جماعة الحوثي تنشر مشاهد توثق لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر (فيديو)

بمشاركة مصر، اجتماع عاجل لمجموعة بريكس لبحث التصعيد في غزة

ملابس فاضحة ورقص خليع، مقاطع فيديو مخلة تقود الراقصة حورية للسجن

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 21-11-2023 في مصر

المصادر الرئيسية للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر (إنفوجراف)

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

أول تعليق للشركة المالكة للسفينة المحتجزة لدى الحوثيين

زيادة أسعار المعدن الأصفر اليوم، الجنيه الذهب يتخطى حاجز الـ 22 ألف جنيه

Advertisements

منوعات

المزيد

مزاد يبدأ من 8 ملايين يورو على قمصان ميسي في كأس العالم 2022

وفاة 500 حالة كل أسبوع، الكوليرا تحصد الأهالي في زيمبابوي

بعد 3 سنوات، انتهاء أكبر محاكمة لأقوى عصابات المافيا في إيطاليا

بالزغاريد والأحضان، لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بهدفه أمام المقاصة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

استقرار سعر اليوان الصيني في ختام التعاملات مقابل الجنيه اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 20-11-2023

المزيد

انفوجراف

تأثير التنافس بين واشنطن وبكين على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: هذا ثواب من يعفو عن الناس عند الله

تفسير حلم سيارة الزفاف في المنام وعلاقته بالالتحاق بوظيفة جديدة ومكانة مرموقة

دعاء المطر، أفضل ما يقال وقت سقوط الأمطار

المزيد
الجريدة الرسمية