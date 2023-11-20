الجيزة تنشر معدات شفط المياه بمنازل ومطالع الكباري والأنفاق استعدادا لسقوط الأمطار

نشرت محافظة الجيزة العديد من الأجهزة والمعدات وسيارات شفط الأمطار بمنازل ومطالع الكبارى والأنفاق وبمحيط المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة لمواجهة حالات الطقس السيئ وسقوط الأمطار، غدا الثلاثاء، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد على رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة، للتعامل مع هطول الأمطار وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار بعدد من القطاعات.

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سيارات شفط الأمطار بمنازل ومطالع الكبارى والأنفاق

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لانتشار الأجهزة والمعدات وسيارات شفط الأمطار بمنازل ومطالع الكبارى والأنفاق وبمحيط المحاور والطرق الرئيسية والنقاط الساخنة والتى تم تحديدها مسبقًا بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وشدد على استمرار وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الطقس، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الجيزة على أن يتم توفير حملات مركزية يتم توجيهها إلى النقاط التي بحاجة إلى تدعيم للفرق والمعدات، وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين وعدم تأثر الحركة المرورية.



وأكد المحافظ على الانعقاد الدائم لغرفة عمليات المحافظة للتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن ومختلف الأجهزة المعنية، وذلك للتعامل مع أي طوارئ، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين والخاصة بتراكمات مياه الأمطار على رقم طوارئ 114.