عقبة كبيرة في طريق منتخب نيجيريا لإقالة بيسيرو

أكد نسي إيسيان، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد النيجيري لكرة القدم، إن نقص الأموال يعيق إقالة مدرب منتخب نيجيريا “النسور الخضر”، البرتغالي جوزيه بيسيرو من منصبه.

وخيبت نيجيريا الآمال بتعادلين في بداية التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، أمام ليسوتو وزيمبابوي بنتيجة 1/1.

نقص الأموال يعيق إقالة بيسيرو

وقال إيسيان لوسائل الإعلام: "إذا كان لدينا المال لدفع تعويضات بيسيرو، فسنكون مستعدين لإقالته من مهامه، لسنا سعداء".

وأضاف إيسيان: "الجميع يطالب بإقالة المدرب. من أصل 6 نقاط ممكنة، لدينا نقطتان فقط.. إنه أمر مؤسف ونحن في وضع محفوف بالمخاطر جدا".

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ووجهت انتقادات كثيرة إلى بيسيرو بسبب سقوط نيجيريا في فخ التعادل في مباراتيها الافتتاحيتين من التصفيات أمام ضيفتها المتواضعة ليسوتو ومضيفتها زيمبابوي بنتيجة واحدة 1-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تتصدرها جنوب إفريقيا برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة.

وتملك جنوب إفريقيا فرصة الابتعاد بـ4 نقاط في الصدارة عندما تحل ضيفة على رواندا، غدا الثلاثاء، في ختام منافسات الجولة الثانية.

وتنتظر نيجيريا التي فشلت في التأهل للنسخة الأخيرة لكأس العالم في قطر نهاية 2022، قمة مرتقبة أمام ضيفتها جنوب إفريقيا في أويو جنوب البلاد في الجولة الثالثة في يونيو المقبل، قبل أن تحل ضيفة على بنين في اختبار لا يخلو من صعوبة.

نظام تصفيات إفريقيا المؤهل لكأس العالم

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الـ9 في التصفيات للنهائيات التي ستضم 48 منتخبا بدلا من 32.

فيما تخوض أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعتها، ملحقا يتأهل عنه ممثل القارة السمراء للملحق الدولي مع 5 منتخبات أخرى في القارات الأخرى من أجل ضمان مقعد إضافي محتمل في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.