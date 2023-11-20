في يوم القرية، بني سويف تبحث مشكلات ومطالب أهالي العواونة بإهناسيا

أعلنت محافظة بني سويف، عن تنظيم فعالية تحت عنوان "يوم القرية" بقرية العواونة التابعة لمركز إهناسيا، مطلع الأسبوع المقبل، لدراسة كافة المشكلات والاحتياجات اللازمة لتحسين وتطوير منظومة الخدمات بالقرية.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد "بلال حبش" نائب المحافظ، اجتماعًا تنسيقيًا، للإعداد والتجهيز لإقامة فعالية تحت عتوان "يوم القرية" بقرية العواونة التابعة لمركز إهناسيا.

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وشهد الاجتماع حضور: الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، منسق حياة كريمة ببني سويف، وناصر سيف رئيس مركز ومدينة إهناسيا، ووكلاء وزارات: الزراعة، والصحة، والتضامن، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتموين، ومسئولى المجلس القومي للمرأة، والطب البيطري والبريد وجمعيات الأورمان ومصر الخير ووحدة السكان ورئيس قرية العواونة.

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ مع الحضور تفاصيل وفقرات الفعالية المزمع تنفيذها بقرية العواونة "مطلع الأسبوع المقبل" والتي تتضمن تقديم العديد من الخدمات لأهالي القرية في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية، بجانب دراسة كافة المشكلات والاحتياجات اللازمة لتحسين وتطوير منظومة الخدمات بالقرية.