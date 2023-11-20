الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

صحف عبرية تزعم تسريح الآلاف من قوات الاحتياط بجيش الاحتلال

بكاء جيش الاحتلال
بكاء جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

طوفان الأقصى، زعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتقليص حجم قوات الاحتياط، وتسريح الآلاف دون إشعار رسمي.

 

قتلى جيش الاحتلال

ومنذ قليل، أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ عناصر المقاومة كمينا محكما ضد قوات راجلة جنوب غرب مدينة غزة السبت الماضي، مشيرا إلى أن المجاهدين سمعوا صراخ جنود العدو واستغاثاتهم.

 

جيش الاحتلال يقصف قواته في غزة

وقال أبو عبيدة: "نرجح أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده، وهدف الاحتلال في هذه الحرب هو التدمير وقتل المدنيين، والحالة الهستيرية التي يتعامل بها العدو في جرائمه مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر".

 

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وشدد أبو عبيدة على أن العدوان الإسرائيلي سينكسر ولن تنكسر إرادتنا.

 

خسائر جيش الاحتلال

وأشار أبو عبيدة إلى تدمير 60 آلية عسكرية صهيونية منها 10 ناقلات جند خلال الـ72 الساعة الماضية، مضيفا: "مجاهدونا نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح، والاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور في قطاع غزة".

 

 

أبو عبيدة: سمعنا صراخ جنود الاحتلال واستغاثاتهم والجيش الإسرائيلي قصف قواته على أرض غزة

أبو عبيدة يعلن تدمير 60 آلية عسكرية صهيونية منها 10 ناقلات جند

 

عمليات القسام ضد جيش الاحتلال

وأكد"مجاهدونا نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح، والاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور في قطاع غزة".

 

صافرات الإنذار تدوي بـ129 موقعا في تل أبيب


وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن تل أبيب ووسط دولة الاحتلال الإسرائيلي يشهدان استهدافا صاروخيا هو الأكبر منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

 

بدورها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، منذ قليل، قصف تل أبيب برشقة صاروخية مكثفة وسمع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.

 

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي: إن صافرات الإنذار دوت في 129 موقعا مختلفا في منطقة تل أبيب الكبرى والساحل.


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