أبو عبيدة يعلن تدمير 60 آلية عسكرية صهيونية منها 10 ناقلات جند

أبو عبيدة، أعلن أبو عبيدة الناطق الرسمي لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، تدمير 60 آلية عسكرية صهيونية منها 10 ناقلات جند خلال الـ72 الساعة الماضية.

وقال أبو عبيدة: "مجاهدونا نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح، والاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور في قطاع غزة".

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صفارات الإنذار تدوي بـ129 موقعا في تل أبيب

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن تل أبيب ووسط دولة الاحتلال الإسرائيلي يشهدان استهدافا صاروخيا هو الأكبر منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

بدورها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، منذ قليل، قصف تل أبيب برشقة صاروخية مكثفة وسمع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي: إن صفارات الإنذار دوت في 129 موقعا مختلفا في منطقة تل أبيب الكبرى والساحل.

كذلك وفي تصعيد جديد للحرب الدائرة في قطاع غزة، شن حزب الله اليوم الإثنين، هجوما على دولة الاحتلال الإسرائيلي وُصِف بـ الأعنف منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، إذ كشفت الجماعة اللبنانية عن أسلحة جديدة ولجأت لاستخدام تكتيكات غير معتادة منذ بدء التصعيد.

#شاهد تل أبيب الآن بعد القصف الصاروخي من كتائب القسام pic.twitter.com/rFtMiJrkRe — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 20, 2023

استهداف مراكز تجمع للجنود الإسرائيليين غرب مستوطنة كريات شمونة

وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف مراكز تجمع للجنود الإسرائيليين غرب مستوطنة "كريات شمونة" عند الحدود الجنوبية بواسطة ثلاث مسيرات هجومية والقذائف المدفعية.

وقال حزب الله، في بيان صحفي، إنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ‏هاجم مجاهدو ‏‏‏المقاومة الإسلامية اليوم بواسطة ثلاث مسيرات هجومية وبالقذائف المدفعية مراكز تجمع جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب كريات شمونة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

استهداف تجمع مشاة إسرائيلي في محيط مواقع الضهيرة ومثلث الطيحات وثكنة ‏زبدين

وكان حزب الله، أكد في وقت سابق من اليوم أن عناصره استهدفوا تجمع مشاة إسرائيلي في محيط مواقع "الضهيرة" ومثلث "الطيحات" وثكنة "‏زبدين" بالقذائف المدفعية والأسلحة المناسبة.

استهداف ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 التابعة لجيش الاحتلال

وأشار حزب الله، إلي أن عناصره استهدفوا أيضا ثكنة "برانيت" مركز قيادة الفرقة 91 التابعة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام صواريخ "بركان" من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابة مباشرة".

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لقاعدة "بيرانيت" العسكرية شمال إسرائيل التى تم استهدافها بهجوم صاروخى من حزب الله فى لبنان، ويظهر المقطع المصور الخراب والدمار الذى لحق بالقاعدة العسكرية الإسرائيلية.

يأتى هذا بعدما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، فى وقت سابق اليوم الاثنين، وقوع أضرار جسيمة فى قاعدة "بيرانيت" العسكرية الواقعة شمال إسرائيل بعد هجوم صاروخى لحزب الله من لبنان.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلى - فى بيان صحفى مقتضب - إطلاق صواريخ على القاعدة، مما أدى إلى نشوب حريق، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، وذلك على حد قوله.

رصد 25 عملية إطلاق قذائف من لبنان تجاه مواقع بمحاذاة الحدود مع إسرائيل

كذلك أعلن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، رصد 25 عملية إطلاق قذائف من لبنان تجاه مواقع بمحاذاة الحدود مع إسرائيل. وقال في بيان، إنه تم اعتراض عدد من القذائف، فيما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة، مشيرا إلى أنه رد بقصف مصادر إطلاق النار.

كما ذكر الجيش أيضا أنه رصد ثلاث طائرات بدون طيار أثناء قيامها بعمليات قصف في محيط موقع عسكري بشمال إسرائيل.

وأفادت «القناة 12» العبرية، بأن عمليات حزب الله اللبناني ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الأعنف منذ بدء هجوم حركة حماس.

جيش الاحتلال يرد بقصف عدة مواقع في جنوب لبنان

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إنه قصف بالمدفعية عدة مواقع في جنوب لبنان، ردا على عمليات قصف على شمال إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن عمليات القصف من لبنان طالت مناطق عرب العرامشة وبيرانيت وبرعم، دون وقوع إصابات. غير أنه قال إن حريقا اندلع في بيرانيت جراء القصف، مشيرا إلى أن قوات من الجيش وخدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية تتواجد في مكان الحادث.

كذلك شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، غارة على المنطقة الواقعة ما بين بلدتي "رميش" و"عيتا الشعب" وأطراف بلدة "علما الشعب"، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منزل عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" النائب قبلان قبلان في منطقة الجبل في بلدة "ميس الجبل"، بحسب الوكالة، وطال القصف الإسرائيلي "تلة العزية" في خراج بلدة "ديرميماس" جنوب لبنان.

توتر أمني بالمناطق الحدودية بجنوب لبنان

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، أطراف بلدات "طيرحرفا" و"رب الثلاثين" و"محيبيب" وأطراف بلدات "يارين" و"بليدا" و"علما الشعب" الحدودية جنوب لبنان. كما قصفت بلدة "مارون الراس" الحدودية جنوب لبنان بمشاركة المروحيات الإسرائيلية، وقصفت أيضًا أطراف بلدة "حولا" ووادي "السلوقي"، واستهدف القصف حرش "هورة" بين بلدتي "ديرميماس" و"كفركلا" وبلدة "مركبا" جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ حزب الله في لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية "طوفان الأقصى".