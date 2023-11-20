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حوادث

مزارع ينهي حياة عامل بوابل من الرصاص بسبب خلافات الجيرة في المنيا

مزارع ينهي حياة عامل،فيتو
مزارع ينهي حياة عامل،فيتو

 لقى عامل مصرعه بوابل من الرصاص على أيدي مزارع بسبب خلافات الجيرة في المنيا، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم. 

 

تلقي مركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل  - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار نارى بالرأس "توفى متأثرًا بإصابته". 

 

وبسؤال والده اتهم (مزارع  - مقيم بذات الناحية) بإطلاق عيار نارى تجاه نجله من (فرد محلى) كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات حول الجيرة. 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (السلاح المستخدم وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

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النيابة العامة شرطة ملوي قطاع الأمن العام مركز شرطة ملوى مديرية أمن المنيا

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