عضو بالفيدرالي الأمريكي يوضح كيفية الوصول للمسار الذهبي ومصير سعر الفائدة

صرح عضو البنك الفيدرالي الأمريكي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي اليوم الجمعة، بأن البنك المركزي الأمريكي سيفعل ما بوسعه لوصول معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة بواقع 2%.

البنك المركزي الأمريكي، فيتو

الوصول للمسار الذهبي

وأوضح خلال تصريحاته في الندوة السنوية للمصرفيين المجتمعيين التي يعقدها البنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو: "إنه حال تحقيق الأهداف التي نسعى إليها، سوف نصل إلى معدلات التضخم المستهدفة، وهذا ما يطلق عليه المسار الذهبي بحيث لا يوجد ركود"، لافتًا إلى أن التضخم في قطاعات الإسكان هو الشيء يجب مراقبته ومتابعته.



هل انتهى الفيدرالي الأمريكي من سياسة رفع الفائدة

وكان نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة مايكل بار قد أوضح، أن صناع السياسة النقدية من المرجح أن يكونوا بالقرب من نهاية حملتهم لرفع أسعار الفائدة، بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الحالية.

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تجدر الإشارة إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد أوضحت في تقرير لها، أن بيانات التضخم الأخيرة، أكدت أن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي غير وارد خلال الفترة القادمة وأنه قد انتهى.

وأشارت الوكالة، إلى أنه يجب على البنك الفيدرالي الأمريكي التأكد من أن معدلات التضخم ستعود إلى النسب المستهدفة بواقع 2% قبل أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة.