الإثنين 20 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

دريك يحصل على وشم لكلمة "مسكين" على وجهه

دريك، فيتو
دريك، فيتو

دريك، في تصرف غريب، حصل المغني الكندي الشهير، دريك على وشم لكلمة "مسكين" باللغة الإنجليزية Miskeen، على وجهه، وتحديدا أعلى حاجبه الأيمن.

ونشر دريك صورة للوشم الجديد، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث ظهر الوشم واضحا بجانب حلقه الألماسي.

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دريك يهاجم ريهانا في أغنيته الجديدة Fear of Heights

كشفت عدد من التقارير الصحفية، أن المغني دريك هاجم ريهانا في أغنيته الجديدة "Fear of Heights" من ألبومه الجديد "FOR ALL THE DOGS".

وأوضحت التقارير، أن ريهانا هي المرأة المقصودة في الأغنية، خاصة أنها رفضت الارتباط بدريك رغم محاولاته المستميتة.

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دريك يوبخ معجب

 وبخ المغني دريك، أحد الحاضرين في حفله بمدينة نيويورك الأمريكية، التي اقيمت مؤخرا، بعد إلقاء المعجب “فيب” سجائر إليكترونية، باتجاه المغني دريك، أثناء غنائه على خشبة المسرح.  

وقال دريك موجها كلامه للمعجب، "لا توجد طريقة تجعل حياتك جادة، إذا كنت تعتقد أنني سأختار هذا الفيب، وارفعه مع علي الأرض، وأدخنه معك، يجب أن يكون لديك بعض التقييم للواقع".

دريك بقناع كلب ترويجا لألبومه

 روج المغني الكندي دريك لأحدث ألبوماته الغنائية "FOR ALL THE DOGS"، بطريقة جديدة، وغريبة، حيث شوهد، يتجول في شوارع لوس أنجلوس، وهو يرتدي قناع لوجه كلب، حيث يحمل ألبومه اسم “لكل الكلاب”.

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استدعاء دريك في المحكمة 

في سياق متصل، استدعت المحكمة مؤخرا، النجم الشهير، للإدلاء بشهادته في قضية مقتل مغني الراب  إكس إكس إكس تنتاسيون.

وجاء استدعاء المحكمة للمغني الشهير دريك، بسبب مذكرة الدفاع الذي قدمها محامي المتهم ويليامز ماوريسيو، وهو أحد المتهمين الأربعة، الذين قبض عليهم بتهمة قتل إكس إكس إكس تنتاسيون.

المغني دريك مشتبه به 

وذكر محامي دفاع المتهم ويليامز ماوريسيو، في البيانات الافتتاحية للمحاكمة التي بدأت في 7 فبراير ٢٠٢٣، أن المدعي العام، لم يبذل الجهد الكافي، للتحقيق في القضية، والبحث عن المتهمين الحقيقيين، مطالبا بالتحقيق مع المغني دريك كمشتبه به في القضية، بسبب ما كتبه القتيل علي حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قبل أيام من وفاته، حيث كتب قائلا: “إذا قتلني أي شخص، فهو دريك”.

كما ذكر محامي الدفاع، اسم المغني الشهير ميغوس، أيضا خلال المحاكمة، مؤكدا علي وجود خلافات بين ميغوس، والمغني القتيل.

قصة الخلاف بين X ودريك

ويعود الخلاف  بين إكس إكس إكس تنتاسيون، ودريك،  إلى عام 2017، عندما قام دريك بغناء أغنية جديدة خلال جولته الغنائية في أمستردام، ليؤكد البعض أن الأغنية الجديدة لـ دريك، بدت قريبة بشكل كبير من أغنية إكس إكس إكس تنتاسيون، الناجحة "Look At Me"، وهو ما اشغل الخلاف بين الثنائي.

 

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